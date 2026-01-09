Agencias

Más de medio millón de personas sin luz y calefacción en región rusa tras ataque ucraniano

Moscú, 9 ene (EFE).- Más de medio millón de personas se quedaron hoy sin luz y calefacción en la región fronteriza rusa de Bélgorod tras los ataques perpetrados durante la pasada noche por Ucrania, según denunciaron este viernes las autoridades locales.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, estimó en 566.000 las personas que se quedaron sin suministro eléctrico y calefacción en seis municipios de la región, la más castigada por la guerra.

Gladkov habló en su canal de Telegram de aproximadamente dos mil edificios de viviendas afectados, a lo que hay que sumar otras casi 200.000 personas sin agua corriente.

Culpó de la situación de emergencia a los ataques nocturnos realizados por el enemigo contra la infraestructura civil de Bélgorod, donde los termómetros marcaban este viernes varios grados bajo cero durante la madrugada.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó hoy de que las defensas antiaéreas derribaron sólo cinco drones ucranianos sobre el territorio nacional, cuando habían abatido 86 aparatos la jornada anterior. EFE

