Macron: París acogerá "próximamente" una conferencia internacional en favor del Líbano

París, 9 ene (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes que París acogerá "próximamente" una conferencia internacional para dotar al Líbano de "los medios concretos" que puedan garantizar su "soberanía", en pleno proceso de desarme del grupo chií Hizbulá en favor de las Fuerzas Armadas libanesas.

"Saludo los anuncios alentadores de las autoridades libanesas para recuperar el monopolio del Estado sobre las armas. Este proceso debe continuar con firmeza. La segunda fase del plan será una etapa decisiva", manifestó Macron, en un mensaje en sus redes sociales.

El presidente francés mostró "todo el apoyo" al presidente de la República libanesa, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, y advirtió de que la tregua entre Israel y el Líbano firmada a finales de 2024 ha de ser "estrictamente respetada por todas las partes".

"La soberanía del Líbano debe ser plenamente restaurada", abundó Macron.

"El pueblo libanés puede contar con nosotros -añadió-. Junto a sus socios, Francia seguirá plenamente comprometida con el Líbano y sus Fuerzas Armadas".

El jefe de Estado no dio más precisiones sobre el anuncio de la reunión en favor del Líbano. Francia ya fue anfitriona de un encuentro internacional en apoyo a la soberanía de pequeño país de Oriente Medio celebrado en octubre de 2024.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de tregua.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en Líbano desde que comenzó el alto el fuego, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado. EFE

