Los mejores momentos del estreno de GH DÚO. Del reencuentro de Anita Williams y Manuel, al de Carmen Borrego y Belén Ro

Intenso, divertido, llena de momentazos y con algunas sorpresas reveladas aunque parece que todavía nos quedan por descubrir más. Así ha sido el estreno de 'GH DÚO 4' este jueves en Mediaset. Después de varios días calentando motores y anunciando el nombre de algunas de las celebrities que lucharán por hacerse con el maletín de 50.000 euros de premio, como Carmen Borrego, Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Mario Jefferson, Sonia Madoc o Cristina Piaget, el reality ha destapado las cartas con las que intentará volver a convertirse en líder de audiencia y en la primera gala han desvelado su casting (casi) al completo, ya que este domingo entrarán más famosos a la casa más famosa de la pequeña pantalla como ha adelantado Jorge Javier Vázquez.

A los que ya había anunciado la cadena en los últimos días se han sumado nombres que sonaban con fuerza en las quinielas y que no han causado una gran sorpresa entre los telespectadores, como el de Carlos Lozano -que vuelve por todo lo alto después de 4 años alejado de la televisión y al que el presentador se ha referido como "la bestia" antes de que saliese de una caja cerrada con cadenas en la que permanecía escondido-, o Manuel González, que vuelve a coincidir con Anita después de su paso por 'La isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes' en esta ocasión con el apoyo de su hermana Gloria, que tras defenderle en los platós ahora se lanza a su primer reality.

Un reencuentro que no ha hecho ninguna gracia a la ex de José Carlos Montoya, que asegurando que ya lo sabía porque Manuel se habría ido de la lengua y habría contado en su pueblo que entraba a 'GH DÚO' ha mantenido las distancias y ha dejado claro que por su parte no quiere tener ni siquiera una amistad con el gaditano, con el que forma uno de los dos tríos de la edición junto a Gloria.

El otro, el compuesto por Carmen Borrego y Belén Rodríguez junto al concursante de realities mexicano John Guts, que en un principio ha intentado hacer creer a Belén que en el pasado habían vivido un romance (un engaño que tendrán que contar a sus compañeros de concurso).

Una de las estrellas del reality, la hermana de Terelu Campos, ha protagonizado dos llamativos reencuentros antes de descubrir quiénes serían sus compañeros en la aventura; primero con Payasín, que tarta en mano -haciendo referencia al comentadísimo tartazo q le lanzó en GH Vip en su día- le ha hecho pasar un mal rato mientras Jorge Javier intentaba convencerla de que este mítico personaje de Gran Hermano sería su pareja. Y a continuación con su hijo José María Almoguera, que ha querido darle una sorpresa para desearle suerte presumiendo de la maravillosa relación que tienen.

En cuanto a las parejas, Antonio Canales -que ha relatado que los Reyes Felipe y Letizia vieron su paso por 'Supervivientes' en 2021- participará con Raquel Salazar, que ha hecho su entrada acompañada por su hija Noemí Salazar. Y Sonia Madoc no lo hará con Selena tras su dramática separación como se rumoreó, sino con Mario Jefferson.

Carlos Lozano, en su esperada vuelta a televisión, lo hace con Cristina Piaget, con la que ha protagonizado un cariñoso reencuentro dejando en el aire si entre ellos hubo algo en el pasado, bromeando con que eran "muy pequeños" y ya no se acuerdan.

Los ganadores de la primera prueba para conseguir la suite en la que dormir con todos los lujos, Anita, Manuel y Gloria, demostrando que al margen de su tensa relación están dispuestos a darlo todo por hacerse con la victoria.