La UE respalda el control estatal de las armas en Líbano tras el inicio del desarme de Hezbolá

El proceso de fortalecimiento del control estatal sobre las armas en Líbano ha tomado un nuevo impulso en coincidencia con el primer aniversario de la elección presidencial de Joseph Aoun. Este contexto marcó la visita a Beirut de António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quienes expresaron el respaldo de la Unión Europea a los recientes avances en materia de seguridad, incluyendo específicamente el anuncio de que el Ejército libanés completó la primera fase del desarme de Hezbolá. Según consignó la Unión Europea, estos desarrollos representan un paso hacia el monopolio estatal del uso de la fuerza en territorio libanés.

Tal como publicó el medio, la visita de ambos dirigentes europeos forma parte de una gira por Oriente Próximo y destaca el apoyo internacional al gobierno y a las instituciones de Líbano en lo referente a la consolidación de la soberanía y la estabilidad nacional. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó: “Acojo con satisfacción el liderazgo del presidente Aoun en el trabajo para establecer el monopolio estatal de las armas. Este es un paso fundamental para garantizar el pleno control de Líbano sobre su territorio. En ese contexto, celebro el anuncio de que el ejército libanés ha completado la primera fase del desarme de Hezbolá”.

Durante los encuentros oficiales, según reportó la Unión Europea, Ursula von der Leyen hizo hincapié en la importancia de preservar la integridad territorial y la soberanía del país como elementos esenciales para la población libanesa y para la estabilidad regional. Von der Leyen también planteó la necesidad de mantener el alto el fuego entre Líbano e Israel, resaltando que “la soberanía y la integridad territorial de Líbano deben ser preservadas”, y añadió: “es crucial que el alto el fuego entre el Líbano e Israel sea plenamente respetado por todas las partes”.

La presidenta de la Comisión abundó acerca de la posición europea en torno a la presencia de milicias fuera del control estatal. Según detalló la Unión Europea, Von der Leyen expresó: “no hay espacio para milicias armadas fuera del control del Estado” y “es fundamental garantizar que Hezbolá esté completamente desarmado” para concretar una estabilidad que se prolongue en el tiempo. A su vez, reafirmó el compromiso de Bruselas para respaldar a las Fuerzas Armadas Libanesas y a los cuerpos de seguridad, con la disposición de la Unión Europea a profundizar la cooperación en cuestiones vinculadas a la seguridad y la defensa.

En ese mismo sentido, António Costa sostuvo que la estabilidad libanesa no puede lograrse únicamente por medio de acciones militares, subrayando la relevancia de los mecanismos de supervisión y diálogo entre las partes involucradas en el conflicto de la región. Según relató la Unión Europea, Costa valoró positivamente la inclusión de representantes civiles tanto de Líbano como de Israel en la última reunión del mecanismo de monitoreo del alto el fuego, señalando este hecho como “un paso significativo hacia adelante”.

La gira de los representantes europeos coincide con la culminación de más de dos años de bloqueo institucional tras la elección de Joseph Aoun en el Parlamento libanés, un hecho que viene acompañado por renovadas expectativas internacionales sobre los avances en materia de institucionalidad y gobernanza en el país. Según la Unión Europea, la colaboración entre Bruselas y las autoridades libanesas busca fortalecer el desarrollo de capacidades estatales y el respeto a los compromisos asumidos por las partes, tanto en el ámbito interno como en la escena internacional.

La Unión Europea subrayó durante sus encuentros en Beirut que el respaldo a las instituciones libanesas incluye recursos y asesoría para promover la estabilidad, la seguridad y el respeto a los marcos legales vigentes. Los líderes europeos reiteraron la importancia de desplegar mecanismos eficaces para supervisar la implementación progresiva del desarme y garantizar la aplicación del monopolio estatal de la fuerza, en línea con los acuerdos y resoluciones internacionales aplicables a Líbano.

El anuncio del inicio del proceso de desarme de Hezbolá por parte del ejército libanés figuró como un punto central de las discusiones y declaraciones públicas. El medio destacó que tanto Costa como Von der Leyen defendieron la necesidad de asegurar que ningún actor armado opere fuera de la jurisdicción del Estado, estableciendo las bases para futuras etapas del proceso orientadas a la eliminación total de armamentos que no estén bajo control oficial.

Las autoridades de la Unión Europea manifestaron su disposición a mantener y ampliar la cooperación en múltiples dimensiones, priorizando sectores estratégicos como la seguridad interior, la defensa y la construcción institucional. Según indicó la Unión Europea, la expectativa es que estos pasos contribuyan a reducir los riesgos de una escalada de tensiones en la frontera sur de Líbano y a fomentar un clima de confianza mutua entre los países vecinos. Las declaraciones recogidas por el propio organismo reflejan un mensaje de apoyo continuado para las Fuerzas Armadas Libanesas y un énfasis en la participación de actores civiles y estatales en los procesos de supervisión.

En el transcurso de la visita oficial, la agenda europea subrayó su respaldo a la gobernabilidad, la integridad territorial y la estabilidad social de Líbano. Esta posición, según la cobertura de la Unión Europea, responde tanto a consideraciones de seguridad regional como al objetivo de favorecer condiciones de vida más seguras para la población libanesa. Las instituciones europeas recalcaron que el respeto al alto el fuego entre Líbano e Israel resulta esencial para evitar nuevas confrontaciones y consolidar los avances obtenidos hasta ahora con los mecanismos diplomáticos y militares vigentes.