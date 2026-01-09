Agencias

La producción industrial de México cayó 0,8 % anual en noviembre, pese a repunte mensual

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- La producción industrial en México cayó un 0,8 % interanual en noviembre de 2025, afectada principalmente por retrocesos en la minería y las industrias manufactureras, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es resultado de un descenso interanual, con base en cifras originales, del -2,2 % en las industrias manufactureras y del -1 % en la minería; en contraste con un aumento del 3,7 % en la construcción y del 1,4 % en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas.

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial se elevó el 0,6 % respecto a octubre pasado.

Por componentes, la construcción aumentó un 1,6 % y las industrias manufactureras crecieron el 0,5 %; mientras que la minería y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final no tuvieron cambios respecto al mes precedente.

Con cifras originales, entre enero y noviembre de 2025 la producción industrial acumuló una disminución del -1,6 % frente al mismo periodo de 2024.

En ese lapso, la minería cayó un -7,1 %; la construcción, el -1,7 %; la generación y suministro de energía, el -0,6 %, y las manufacturas, un -0,7 %.

El resultado de septiembre refleja la debilidad del sector industrial mexicano, que ya había mostrado caídas en meses previos.

En el primer semestre del año, el indicador había descendido el 1,3 %, con bajas en minería, energía, construcción y manufacturas, lo que anticipaba un desempeño complejo en la segunda mitad de 2025.

El retroceso industrial se suma al entorno de desaceleración económica en México, cuyo crecimiento para 2025 fue ajustado a un rango de entre el 0,3 % y el 1 %, por debajo de la meta oficial de entre el 1,5 % y el 2,3 %.

El PIB de México subió el 1,2 % en 2024, afectado principalmente por la caída del sector primario, mientras que en 2023 se elevó el 3,1 %. EFE

