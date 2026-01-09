La ONU exige a autoridades ugandesas respetar los derechos electorales y evitar la fuerza

Redacción Internacional, 9 ene (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) señaló este viernes que las elecciones ugandesas del 15 de enero van a tener lugar bajo un clima de intimidación y exigió a las autoridades del país respetar los derechos electorales y evitar la fuerza.

Según señaló en una rueda de prensa en Ginebra la portavoz de ese organismo, Marta Hurtado, esos comicios se dan en un entorno marcado por represalias e intimidación generalizadas contra la oposición política, los defensores de los derechos humanos o la prensa.

Las autoridades de Uganda anunciaron el pasado 5 de enero la prohibición de la retransmisión en vivo de "disturbios y manifestaciones ilegales", término con el que a menudo se refieren a protestas contrarias al Gobierno o mítines de la oposición.

Desde la OHCHR se pidió al Ejecutivo "que respeten el derecho de todos los ciudadanos a participar plenamente y con seguridad en los asuntos públicos de su país, tal como les reconoce el derecho internacional".

Entre otras medidas, según la portavoz, "deben garantizar que no se utilice fuerza innecesaria, incluida la fuerza letal, para dispersar protestas pacíficas en el día de las elecciones y más allá".

El organismo recordó que las autoridades "han arrestado y detenido a líderes de la oposición y activistas, allanado las sedes de partidos políticos y confiscado sus bienes", y que también "han suspendido emisoras de radio, arrestado blogueros y estrechado el control sobre las ONG".

El presidente Yoweri Museveni, de 81 años y que gobierna desde 1986, es el cuarto líder que lleva más tiempo en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones en esta ocasión.

Al igual que en los comicios de 2021, se espera que su principal rival sea el político y exmúsico Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, de 43 años.

"Todas las personas responsables de violaciones de derechos humanos relacionadas con las elecciones, incluidas las violaciones no resueltas de las elecciones de 2021, deben rendir cuentas a través de procesos justos tras investigaciones eficaces, exhaustivas e imparciales", se concluyó en la OHCHR. EFE