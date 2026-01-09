Israel ataca de nuevo supuestos objetivos de Hezbolá en Líbano a pesar del alto el fuego

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra lo que describe como objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, las fuerzas israelíes han informado de que han alcanzado "zonas de producción de armamento" y "arsenales" del grupo libanés al otro lado de la frontera. Además, han apuntado a la destrucción de "sistemas de lanzamiento" utilizados presuntamente por la "organización terrorista".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado recientemente infraestructuras terroristas de la organización Hezbolá en varias zonas de Líbano", recoge el texto, que señala que también han sido atacadas "zonas de lanzamiento" de proyectiles, utilizadas para disparar "fuego de artillería" y "promover complots terroristas contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel".

En este sentido, el Ejército ha alertado de que la presencia de estas armas y la existencia de estos objetivos "suponen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano y constituyen una amenaza para el Estado israelí".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.