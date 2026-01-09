Grok limita a usuarios de pago la edición de imágenes tras la polémica de los desnundos

Redacción Ciencia, 9 ene (EFE).- La plataforma X del multimillonario Elon Musk ha limitado a usuarios de pago el uso de su herramienta de inteligencia artificial Grok para editar imágenes tras días de denuncias por el hecho de que accediera a peticiones de los usuarios para alterar imágenes de otras personas y desnudarlas sin consentimiento.

Esto implicará que el nombre y la información de pago del usuario estarían asociados a la imagen alterada sea del tipo que sea.

"Cualquier persona que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si sube contenido ilegal", ha señalado Musk en X.

Grok es una herramienta gratuita que permitía a los usuarios subir y editar fotos, y que ha atendido peticiones de usuarios para editar imágenes de mujeres y mostrarlas en bikini o sin ropa, lo que ha desatado una fuerte oleada de denuncias y quejas.

Según ha podido constatar EFE, desde este viernes Grok informa a los usuarios que le piden que modifique las imágenes subidas a X de que "la generación y edición de imágenes están limitadas a los suscriptores de pago", y que sólo pagando podrán acceder a las funciones de edición bajo su propia responsabilidad.

La profesora de Filosofía de la Universidad británica de Cardiff, Daisy Dixon, una de las usuarias que había denunciado que había personas en la red X que utilizaban Grok para desnudarla, ha reaccionado al anuncio de la red social considerando que el cambio es "un parche".

"Al parecer, Grok ha desactivado su función de generación de imágenes. Esto supondrá una pausa en las ofensas, lo cual es positivo, pero me preocupa que se trate de un parche improvisado para ocultar un problema de más grave: el diseño de una herramienta de inteligencia artificial poco ética y difusora de la misoginia", señala Dixon en una publicación hecha esta misma mañana.

"El problema de la IA es un problema humano: hay que rediseñar Grok e implementar sus límites éticos. Pero Elon Musk debe reconocerlo, estamos ante otra violación por motivos de género", añade la filósofa, quien en previas ocasiones ha llamado la atención de que más de las 95% de los abusos sexuales con imágenes no consentidas en esta red van dirigidos contra las mujeres.

Numerosos Gobiernos de todo el mundo, sobre todo europeos, han calificado de 'repugnante' la generación de imágenes sexualizadas de niños y mujeres mediante Grok en los últimos días y han anunciado medidas y posibles sanciones.

En el caso de España, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, ha pedido esta semana a la Fiscalía General del Estado que investigue a X y su herramienta de IA por presuntos “delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia”. EFE