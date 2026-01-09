Agencias

Familiares de detenidos tras presidenciales en Venezuela no ven avances en liberaciones

Guardar

Caracas, 8 ene (EFE).- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad dijo que hasta la noche de este jueves no ha visto avances en las liberaciones de las personas que fueron detenidas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un "número importante" de detenidos.

"Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad queremos informar que (...) no se han hecho efectivas las liberaciones de nuestros seres queridos, ni identificamos señales que nos permitan pensar que se está avanzando al respecto", dijo el comité en una publicación en Instagram.

En ese sentido, instaron a las autoridades a "garantizar que dentro del proceso de liberaciones anunciadas" estén sus seres queridos.

De momento, solo siete personas han sido excarceladas, cinco de ellas españolas.

Entre los excarcelados hasta ahora están los españoles José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona, la hispano-venezolana y activista Rocío San Miguel, el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri, colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

"A partir de la información que tenemos, estimamos que aún quedan un poco más de 200 personas detenidas injustamente en el contexto de las movilizaciones postelectorales", indicó el Comité, que hizo un llamado a actores políticos y sociales a unirse para avanzar hacia "una amnistía general".

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En una comparecencia ante los medios, Rodríguez dijo este jueves que las excarcelaciones son parte de un "gesto unilateral" del Gobierno venezolano, que ahora dirige la presidenta encargada, su hermana Delcy Rodríguez.

Ya en Navidad y en Año Nuevo el Gobierno venezolano anunció la liberación de 99 y 88 detenidos tras los comicios presidenciales, respectivamente.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Google convierte a Gemini en asistente personal con sus nuevas funciones para Gmail

La compañía tecnológica lanza herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permiten filtrar mensajes, obtener resúmenes personalizados, mejorar la escritura y responder conversaciones de forma automatizada, características que actualmente sólo se ofrecen en inglés y dentro de Estados Unidos

Google convierte a Gemini en

FlixOlé estrena las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja

Desde este viernes, la reconocida plataforma española presenta versiones restauradas de los únicos largometrajes de la artista sevillana dentro de una selección dedicada a grandes voces del cine musical y popular del país

FlixOlé estrena las dos únicas

Temas del día de EFE News Latino del jueves 8 de enero 2026

Infobae

Al menos cuatro muertos y una veintena de heridos en un ataque ruso sobre Kiev

Al menos cuatro muertos y

Ayuso y Milei abordan la actualidad internacional en una reunión en Argentina "de carácter personal"

Durante un encuentro en Buenos Aires, los mandatarios de Madrid y Argentina reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación institucional y comercial, dialogando sobre el escenario internacional y la importancia de mantener lazos estables entre ambas regiones

Ayuso y Milei abordan la