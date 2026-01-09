Agencias

Exportadores españoles de aceite de oliva ven el pacto con Mercosur "oportuno"

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, respaldado hoy por los Veintisiete, es "oportuno" para la exportación de aceite de oliva español a pesar del trato "desigual" que recibirá, comparado con el procedente del bloque suramericano, según la patronal española del sector, Asoliva.

El director general de Asoliva, Rafael Pico, defendió el pacto, cuya firma fue respaldada este viernes de manera mayoritaria por los países de la UE tras la introducción de los últimos cambios, en declaraciones a EFE.

A pesar de que Asoliva no tiene los problemas de otros sectores europeos, Pico precisó que el trato es "desigual" en el caso del aceite y que hubieran preferido que fuera "más equiparado", tras lo que resaltó que su asociación "defiende el libre mercado y que no existan aranceles", por lo que está a favor del acuerdo comercial entre ambos bloques.

"España es líder en producción de manera destacada en el mundo y Mercosur no tiene una gran producción de aceite que pueda exportar", matizó Pico, y añadió que desde el primer momento podrán exportar a un arancel algo inferior al actual.

Cuando se firme el acuerdo, lo que se espera que ocurra Asunción en los próximos días, los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- podrán exportar aceite de oliva a la UE libre de arancel, mientras que Asoliva realizará una "desescalada progresiva" de aranceles durante quince años para el aceite de oliva y de cuatro para el de orujo.

Los embajadores permanentes ante la UE habían llegado en la mañana a un acuerdo político para la firma del pacto, que posteriormente fue corroborado a nivel del Consejo a través de un procedimiento escrito. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Investigan muerte de dos chilenos en ruta boliviana usada para contrabando de autos

Infobae

Un video no muestra a Donald Trump burlándose de María Corina Machado

Infobae

GM registrará en 2025 cargos extras de 7.100 millones de dólares por su reestructuración

Infobae

Dos centenares de iraníes en Londres se manifiestan a favor de un retorno de la monarquía

Infobae

Crónica del Real Madrid - Maccabi Tel Aviv: 98-86

El equipo blanco sumó un triunfo clave en la Euroliga aprovechando la inspiración de Mario Hezonja y el dominio de Walter Tavares, quien firmó un récord histórico, en un duelo marcado por la ausencia de público por seguridad

Crónica del Real Madrid -