Exportadores españoles de aceite de oliva ven el pacto con Mercosur "oportuno"

Madrid, 9 ene (EFE).- El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, respaldado hoy por los Veintisiete, es "oportuno" para la exportación de aceite de oliva español a pesar del trato "desigual" que recibirá, comparado con el procedente del bloque suramericano, según la patronal española del sector, Asoliva.

El director general de Asoliva, Rafael Pico, defendió el pacto, cuya firma fue respaldada este viernes de manera mayoritaria por los países de la UE tras la introducción de los últimos cambios, en declaraciones a EFE.

A pesar de que Asoliva no tiene los problemas de otros sectores europeos, Pico precisó que el trato es "desigual" en el caso del aceite y que hubieran preferido que fuera "más equiparado", tras lo que resaltó que su asociación "defiende el libre mercado y que no existan aranceles", por lo que está a favor del acuerdo comercial entre ambos bloques.

"España es líder en producción de manera destacada en el mundo y Mercosur no tiene una gran producción de aceite que pueda exportar", matizó Pico, y añadió que desde el primer momento podrán exportar a un arancel algo inferior al actual.

Cuando se firme el acuerdo, lo que se espera que ocurra Asunción en los próximos días, los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- podrán exportar aceite de oliva a la UE libre de arancel, mientras que Asoliva realizará una "desescalada progresiva" de aranceles durante quince años para el aceite de oliva y de cuatro para el de orujo.

Los embajadores permanentes ante la UE habían llegado en la mañana a un acuerdo político para la firma del pacto, que posteriormente fue corroborado a nivel del Consejo a través de un procedimiento escrito. EFE