Empresarios de Argentina celebran avance hacia la firma del acuerdo UE-Mercosur

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- Entidades empresariales de Argentina mostraron este viernes su "satisfacción" por la decisión del Consejo Europeo de autorizar la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el mayor bloque comercial suramericano.

Los miembros del denominado G6, que reúne a las seis mayores cámaras empresariales de Argentina, expresaron en un comunicado conjunto "su satisfacción por la aprobación, por parte de la Unión Europea, del acuerdo de asociación estratégica con el Mercosur, que constituye un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques".

"El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes", sostuvo el G6, que representa a la industria, el comercio, los servicios, la banca, el sector de la construcción y el agropecuario.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó también en un comunicado "su satisfacción ante la reciente aprobación por parte de los países de la Unión Europea del entendimiento con el Mercosur", bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La entidad resaltó que el entendimiento resultará "favorable" para empresas y consumidores de ambos bloques, lo que "redundará en mayor desarrollo" económico y social.

"La noticia de hoy es un paso adelante en un camino bastante accidentado; hace demasiado tiempo que esperamos por este entendimiento e incluso hoy persisten obstáculos, como la oposición que manifestó Francia", sostuvo el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman.

La intención de europeos y suramericanos de buscar este pacto quedó plasmada en un acuerdo marco de cooperación firmado en 1995 y que entró en vigencia en 1999, pero formalmente las negociaciones técnicas se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000.

Desde entonces, se han celebrado decenas de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con impases por largos años.

La dilatación de las conversaciones se ha debido a los fuertes intereses sectoriales que han primado durante mucho tiempo, en particular en ciertos productos agrícolas e industriales y en cuestiones ásperas, como las denominaciones de origen y las cuestiones ambientales, a lo que se han sumado períodos de tensiones políticas diversas que han desviado la atención y restado prioridad al proceso negociador.

Finalmente, este viernes el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, celebró la inminente firma del acuerdo, prevista para el próximo 17 de enero en paraguay, y precisó que, mediante este pacto, la UE eliminará aranceles para el 92 % de las exportaciones del bloque suramericano hacia ese mercado y otorgará acceso preferencial para otro 7,5 % de los envíos.

El presidente de la CAC abogó "por que, a la mayor brevedad posible, se superen las etapas restantes para la puesta en vigencia del acuerdo, en beneficio de los países de ambos bloques".

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las cuatro mayores patronales agropecuarias del país suramericano, difundió este viernes un documento en el que resaltó los "beneficios" potenciales del pacto.

"Tras más de 25 años de negociaciones, en enero de 2026 la UE habilitó formalmente la firma, iniciando el proceso de entrada en vigor. Esto lo transforma en el segundo acuerdo de libre comercio firmado por la UE con mayor alcance, dado que abarca a más de 700 millones de personas", destacó la entidad.

La SRA dijo que el acuerdo resultará "estratégico" para el sector agroindustrial argentino porque "la UE es uno de los mercados más relevantes del mundo", con 450 millones de consumidores, un ingreso per cápita promedio de 43.000 dólares anuales e importaciones agroindustriales por unos 220.000 millones de dólares al año, un volumen de compras en que el Argentina tiene hoy como proveedor un peso de apenas el 3 %.

"Dado que 6 de cada 10 dólares exportados por Argentina provienen del agro, el acuerdo abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado", afirmó la entidad rural. EFE