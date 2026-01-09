Agencias

El técnico Luis Zubeldía se someterá a un procedimiento cardiovascular este sábado

São Paulo, 9 ene (EFE).- El técnico del Fluminense, el argentino Luis Zubeldía, se someterá este sábado a un procedimiento cardiovascular, reportó este viernes el club brasileño en una breve nota en la que no brindó detalles del diagnóstico.

Según el comunicado, tras la cirugía, los médicos evaluarán la necesidad de un tratamiento y, en ese caso, el entrenador de 44 años deberá guardar reposo por un periodo de siete días. En caso contrario, retomará el mando de los entrenamientos el próximo lunes.

Zubeldía se encuentra al frente de la pretemporada del equipo carioca desde el pasado 2 de enero. Solo este jueves pudo contar con el plantel completo, cuando se incorporaron los futbolistas que disputaron la semifinal de la Copa del Brasil en diciembre.

A pesar de la incertidumbre sobre la presencia del preparador en el banquillo, el debut oficial del equipo será el próximo miércoles ante Madureira, en la primera jornada del Campeonato Carioca.

Zubeldía llegó al banquillo tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025 tras su paso por el São Paulo, club al que dirigió durante 14 meses.

Durante su trayectoria como técnico también entrenó a Lanús y Racing Club en su país, a Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, al Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México, Independiente de Medellín y Deportivo Alavés en España. EFE

