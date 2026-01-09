El papa avisa de que principio que prohibía uso de fuerza para violar fronteras se ha roto

Ciudad del Vaticano, 9 ene (EFE).- El papa León XIV advirtió este viernes ante el cuerpo diplomático en el Vaticano de que se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial "que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas".

Además, el pontífice señaló la debilidad del multilateralismo como "un motivo de especial preocupación" a nivel internacional, al tiempo que alertó sobre el resurgir de la guerra como un medio para resolver conflictos.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", alertó León XIV ante los embajadores y agregó que "la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados". EFE

(foto)