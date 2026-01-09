El neerlandés Mitchel van den Brink recupera el liderato en camiones al terminar tercero

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El neerlandés Mitchel van den Brink volvió a tomar el mando del Dakar en la categoría de camiones tras aprovechar el tiempo perdido por el checo Martin Macík en el recorrido de la sexta etapa. El piloto del equipo Eurol Rally Sport recupera así un liderato que había cedido en la cuarta jornada y se marcha al día de descanso con una ventaja contundente que reconfigura por completo la lucha por la victoria final.

La jornada resultó especialmente dura para Macík, gran dominador de los primeros compases del rally, pero que pagó caro los problemas sufridos en una etapa decisiva antes del parón. Los números reflejan la magnitud del golpe: el checo se encuentra ahora a 35 minutos y 24 segundos del líder, una desventaja muy difícil de revertir en la segunda semana de competición.

Mientras Van den Brink consolida su posición al frente de la general, la pelea por los puestos de honor promete máxima tensión. El checo Aleš Loprais, ganador de la sexta etapa, firmó una actuación de alto nivel que le permitió escalar hasta el tercer puesto provisional. Su victoria parcial confirmó su progresión en el rally y lo devuelve de lleno a la lucha por el podio.

Sin embargo, Loprais apenas cuenta con un margen mínimo y el lituano Vaidotas Žala, segundo en la etapa, se mantiene al acecho y se sitúa a tan solo nueve segundos del tercer clasificado en la general. EFE