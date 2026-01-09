Agencias

El ministro de Defensa japonés visitará EE.UU. desde el lunes, en plena tensión con China

Tokio, 9 ene (EFE).- El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, visitará Estados Unidos durante una semana a partir del lunes y se reunirá con su homólogo, Pete Hegseth, en plena escalada de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín a cuenta de Taiwán, anunció este viernes el responsable.

"Enviaré un mensaje al mundo de que estamos decididos a trabajar con Estados Unidos para proteger la paz y la estabilidad en la región", aseguró Koizumi en una rueda de prensa, en declaraciones recogidas por el medio económico japonés Nikkei.

El responsable evitó hacer valoraciones sobre el reciente ataque estadounidense contra Venezuela, que acabó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, y se limitó a destacar que "los principios de la ley internacional deben respetarse".

"Es importante avanzar en los esfuerzos diplomáticos para restablecer la democracia en Venezuela y estabilizar la situación", aseguró Koizumi.

El viaje se produce en plena disputa diplomática entre Japón y China y después de que el gigante asiático anunciara un veto a la exportación de productos de uso dual al archipiélago, lo que podría incluir ciertos elementos de tierras raras, claves para la fabricación de pantallas táctiles, vehículos eléctricos o paneles solares, entre otros.

Hegseth se reunió con Koizumi por última vez en octubre, durante una visita a Tokio en la que celebró el compromiso del nuevo Gobierno japonés de Sanae Takaichi de aumentar el gasto militar.

La conservadora tiene previsto incluir una partida récord de gasto en defensa para su presupuesto de 2026, por valor de más de nueve billones de yenes (unos 49.000 millones de euros), destinada en gran parte a la compra de drones y misiles de largo alcance. EFE

