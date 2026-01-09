El lateral uruguayo Pintado cambia a Ginmasia y Esgrima La Plata por Nacional

Montevideo, 8 ene (EFE).- El lateral uruguayo Juan de Dios Pintado ha llegado este jueves a las filas del Nacional de Montevideo tras jugar dos temporadas en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El jugador, de 28 años, fue presentado por el Tricolor y a continuación se sumó a sus nuevos compañeros en la primera práctica.

Nacido en Montevideo el 28 de julio de 1997, Pintado llegó a Gimnasia de La Plata en 2024 procedente de Defensor Sporting.

Antes militó en el Juventud uruguayo, el Goiás brasileño y el Godoy Cruz argentino.

El equipo dirigido por Jadson Viera ya había anunciado cinco refuerzos para la temporada 2026: Baltasar Barcia, Jhon Guzmán, Maximiliano Silvera, Agustín Vera y Tomás Verón Lupi.

Nacional se coronó campeón uruguayo de la temporada 2025 tras vencer a Peñarol. En 2026 jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. EFE