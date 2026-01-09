El barril de petróleo Brent se acerca a los 63 dólares antes de la cumbre con petroleras convocada por EEUU

Repsol prepara una solicitud formal para retomar las exportaciones de crudo venezolano, luego de que la Administración de Donald Trump revocó los permisos que le permitían esa actividad, según citó Bloomberg a una fuente con conocimiento de la situación. La empresa energética española aspira a reactivar el comercio suspendido desde mayo, tras la decisión estadounidense que restringió el acceso de compañías internacionales al petróleo venezolano. Este tema será tratado en una cumbre de ejecutivos del sector convocada de urgencia por la Casa Blanca, a la que Repsol asistirá para presentar su petición ante funcionarios estadounidenses, de acuerdo con la información publicada por Bloomberg.

Previamente, el precio del barril de petróleo Brent registró una subida del 1,2 % y superó los 62,7 dólares a las 8:08 horas, justo antes del inicio de las sesiones bursátiles europeas y de la inminente cumbre sobre el futuro del sector energético en Venezuela. Por su parte, la variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzó los 58,45 dólares tras experimentar el mismo incremento porcentual, reportó Europa Press. El motivo que ha provocado este impulso en las cotizaciones energéticas está estrechamente vinculado a las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense y a la incertidumbre sobre el abastecimiento internacional tras la intervención en el mercado venezolano, señaló la fuente.

La convocatoria de la reunión fue realizada por la Casa Blanca para analizar la situación del sector tras las últimas restricciones. Según información divulgada por Bloomberg, el propio presidente Donald Trump participará el viernes en este encuentro junto a directivos de importantes empresas estadounidenses y europeas del sector, entre las que se encuentran Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil y Repsol. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a Fox Business la presencia presidencial, destacando el interés de la administración en consolidar estrategias de control sobre las exportaciones venezolanas y avanzar en un plan destinado a reconfigurar la economía del país sudamericano.

El secretario de Estado de Energía estadounidense, Chris Wright, indicó en declaraciones a Fox Business que se espera una rápida expansión de las operaciones estadounidenses en Venezuela, señalando particularmente la posibilidad de un aumento en la actividad de Chevron en el país. Wright mencionó durante la entrevista que otras compañías estadounidenses, como ConocoPhillips y Exxon, junto con numerosas empresas del sector, evalúan sus posibilidades de aportar soluciones constructivas a la industria venezolana. Según explicó, el objetivo de estas compañías pasa por revisar el estado actual del sector y determinar recomendaciones y apoyos que puedan impulsar la actividad local.

De acuerdo con las informaciones recogidas por Europa Press, las medidas de control sobre las exportaciones venezolanas adquirieron carácter indefinido desde el pasado 3 de enero, como parte de la estrategia de la Administración Trump para transformar el papel del país caribeño en el abastecimiento mundial de petróleo y en sus vínculos con Estados Unidos. Esta intervención supuso también el reemplazo en la presidencia venezolana tras la captura y destitución de Nicolás Maduro.

El endurecimiento de la política estadounidense se concretó al finalizar marzo, momento en que Washington revocó las licencias y excepciones concedidas a un amplio grupo de empresas, incluida la española Repsol, para la exportación de crudo venezolano. Ese permiso expiró en mayo, paralizando el comercio entre compañías extranjeras y Caracas. Además de Repsol, otras compañías europeas afectadas por la medida han sido la francesa Maurel et Prom y la italiana Eni, que igualmente vieron restringida su actividad con Venezuela, consignó Europa Press.

La presencia de Repsol en territorio venezolano se mantiene a través de diferentes participaciones, tanto en proyectos de gas como en empresas mixtas de extracción de petróleo. En gas, la compañía forma parte de entidades licenciatarias como Cardón IV; en crudo, controla participaciones en empresas como Petroquiriquire, informó Europa Press. Los datos de la energética sitúan a Venezuela como poseedora de en torno al 15 % de las reservas probadas totales de Repsol, es decir, más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo. Aunque la compañía vio limitadas sus operaciones petroleras tras las restricciones, sustentó su presencia local principalmente en el negocio gasista, que significó ya más del 80 % de sus actividades en el país y no quedó sujeto en los mismos términos a las sanciones dictadas sobre el crudo.

Según cifras recogidas por Europa Press, la exposición patrimonial de Repsol en Venezuela alcanzaba a 30 de junio los 330 millones de euros, habiendo descendido desde los 504 millones de euros que se registraban al cierre de 2024. Esta exposición incluía préstamos a filiales venezolanas, la inversión en el proyecto Cardón IV y cuentas por cobrar con PDVSA, la petrolera estatal venezolana. La producción neta media del grupo en Venezuela durante el primer semestre alcanzó los 70.500 barriles equivalentes de petróleo al día, una cifra que se sitúa por encima de los 65.000 barriles diarios registrados en igual periodo del año anterior, según los datos facilitados a Europa Press.

Después de la suspensión de la licencia para operar en el sector petrolero venezolano en marzo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha reiterado la voluntad de la empresa de mantener relaciones abiertas y transparentes con todas las partes, incluidas las autoridades estadounidenses. Durante la presentación de resultados correspondiente a los nueve primeros meses de 2025, Imaz subrayó que la compañía busca establecer un "marco estable" para sus actividades en Venezuela que posibilite la reanudación de exportaciones de hidrocarburos, como mecanismo para compensar parte de las deudas pendientes de PDVSA con la empresa. En palabras de Imaz recogidas por Europa Press, "cuando hablo de un marco estable para las actividades, por supuesto, incluye mecanismos viables para monetizar nuestra producción".

El desarrollo de los acontecimientos en torno a la industria petrolera venezolana, la participación estadounidense y el rol de grandes compañías internacionales, entre ellas Repsol, sigue vinculado al resultado de las negociaciones que tendrán lugar en la cumbre organizada por la Casa Blanca, en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos y expectativas de ajustes de política internacional tras las recientes decisiones adoptadas en Washington.