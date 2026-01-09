EEUU identifica a los dos venezolanos a quienes la Patrulla Fronteriza disparó en Portland

Miami (EE.UU.), 9 ene (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos identificó este viernes a los dos inmigrantes venezolanos heridos tras recibir el jueves disparos de la Patrulla Fronteriza en Portland, Oregón, apenas un día después de la muerte de una ciudadana estadounidense en Minnesota por tiros de los agentes migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió en sus redes sociales las imágenes de Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano Contreras, "extranjeros criminales ilegales de Venezuela" que iban en un auto al momento del incidente y a quienes insistió en vincular con la pandilla Tren de Aragua.

La dependencia, que reportó que ambos están hospitalizados y pasarán a custodia del FBI, aseveró que Nico Moncada, conductor del vehículo, es sospechoso de ser miembro del Tren de Aragua y entró de forma ilegal en 2022 Estados Unidos, donde lo arrestaron por manejar alcoholizado (DUI) y uso no autorizado de un vehículo.

Mientras que aseveró que su pasajera, Zambrano Contreras, también es "una criminal extranjera ilegal" que "jugó un rol activo en un círculo de prostitución del Tren Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo previo en Portland" tras entrar de "forma ilegal" en 2023 a Estados Unidos.

El DHS acusó a ambos venezolano de intentar atacar con su auto a los agentes de la Patrulla Fronteriza, misma acusación que ha hecho contra Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años que murió en su vehículo tras recibir disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles en Mineápolis.

"Los dos criminales extranjeros ilegales que atacaron a la Patrulla Fronteriza en Portland son un miembro de una pandilla y su prostituta, NO una 'pareja casada' inocente", indicó el DHS en X.

Pese a la versión de los hechos, el alcalde de Portland, el demócrata, Keith Wilson, dijo a la prensa que "había una época en la que podían confiar en la palabra" del Gobierno federal, pero "ese tiempo pasó hace mucho".

El hecho en Oregón, en la costa oeste, se sumó al que ocurrió el miércoles en Minnesota, en el medio oeste, donde las autoridades locales han acusado a ICE de matar de forma injustificada a la mujer en Mineápolis, cuyo deceso quedó registrado desde varios ángulos en videos, lo que ha desatado protestas en varias ciudades.

El fallecimiento de esta mujer en Minnesota sería la quinta durante operativos migratorios bajo el segundo Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

Según el portal, hasta el 7 de enero se han identificado 28 incidentes, incluidos 14 tiroteos, durante estos operativos. EFE