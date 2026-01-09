EEUU envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

La Administración de Donald Trump ha enviado este viernes a la capital de Venezuela, Caracas, una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas, después de la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en el ataque perpetrado por Estados Unidos la semana pasada.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado a Europa Press que un equipo formado por personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Exteriores de Venezuela, incluido el encargado de negocios de dicha oficina, John McNamara, ha ido a Caracas "para realizar una evaluación inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones".

Cabe recordar que la Embajada de EEUU en Venzuela suspendió operaciones en 2019 bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Posteriormente, el Gobierno liderado ahora por Delcy Rodríguez ha confirmado que ha "decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático" con Washington, "orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro" de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, "así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo".

A través de un comunicado publicado por el ministro de Exteriores, Yván Gil, ha explicado que además de la visita de funcionarios diplomáticos estadounidenses, una delegación venezolana llegará a Estados Unidos "para cumplir las labores correspondientes", si bien no ha dado detalles de cuándo tendrá lugar este viaje.

Con todo, ha reiterado que, tal y como ha sostenido la presidenta encargada, "Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que" este es "el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del Derecho Internacional y la preservación de la paz".

En este contexto, Gil ha reiterado la "denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que, en defensa de la patria, fueron asesinados en flagrante violación del Derecho Internacional".