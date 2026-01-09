Agencias

EEUU envía a Caracas a diplomáticos para explorar la reapertura de embajada en Venezuela

Washington, 9 ene (EFE).- El Gobierno de EE.UU. confirmó este viernes a EFE que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país caribeño a raíz de la operación que capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro.

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", explicó un funcionario del Departamento de Estado. EFE

EFE

