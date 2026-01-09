Edmundo González habla por teléfono con Pedro Sánchez y reclama la liberación de todos los presos políticos

“La libertad de los presos políticos no puede ser selectiva y además debe ser verificada”, expresó Edmundo González durante una conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que insistió en que Venezuela necesita un proceso de transformación democrática auténtico. Según informó Europa Press, González también hizo hincapié en la importancia de que las autoridades garanticen la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos en el país sudamericano.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el diálogo entre González y Sánchez se realizó en un contexto en el que recientemente cinco ciudadanos españoles, encarcelados en Venezuela por razones políticas, fueron liberados y trasladados a España. Este proceso de excarcelación tuvo como figura central al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desempeñó un papel relevante en las gestiones, según declaró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los principales líderes chavistas.

La conversación telefónica tuvo una duración de 17 minutos, de acuerdo al propio mensaje de Edmundo González difundido en la red social X y recogido por Europa Press. Durante este intercambio, González dejó claro que, a su juicio, la presión internacional y en especial el papel de España son fundamentales para que las autoridades venezolanas avancen hacia una transición política donde se respeten los derechos humanos y el Estado de derecho. “La comunidad internacional -y España en particular- conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho”, advirtió el opositor en alusión a medidas que considera insuficientes o simbólicas.

Tal como detalló Europa Press, González reclamó no solo la excarcelación de presos vinculados a una nacionalidad concreta sino que la medida abarque a toda la población detenida en Venezuela por razones políticas. Además, demandó el fin de la persecución política, el desarme de los grupos considerados paraestatales y el respeto a la voluntad popular, en alusión a los resultados de las elecciones del 28 de julio en las cuales, según defiende la oposición, González resultó ganador sobre Nicolás Maduro.

El candidato opositor, exiliado en Madrid desde 2024, es reconocido como presidente electo de Venezuela por algunos gobiernos, aunque el Ejecutivo español aún no le ha otorgado dicho estatus oficial. Europa Press señaló, además, que González ya había mantenido una conversación telefónica el pasado sábado con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, donde volvió a exponer la necesidad de avanzar hacia una transición real y verificable en Venezuela.

Europa Press destacó que el Gobierno español no ha entablado por ahora ningún tipo de contacto con el nuevo Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la operación armada de Estados Unidos que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Esta ausencia de contacto contrasta con la rápida interlocución que la administración española sí mantuvo con González, recogiendo sus demandas y preocupaciones en torno a la situación de derechos civiles y políticos en Venezuela.

En los intercambios con las autoridades españolas, González ha reiterado la urgencia de que la excarcelación de personas presas por razones políticas no obedezca a criterios arbitrarios ni tenga un carácter momentáneo. Ha insistido en la necesidad de que dicha liberación sea acompañada de mecanismos transparentes que puedan ser verificados tanto a nivel nacional como internacional. Adicionalmente, el opositor ha subrayado la importancia de que se ponga fin a la persecución contra dirigentes, activistas y simpatizantes de la oposición venezolana.

Entre las demandas planteadas por González en el contacto con Sánchez también figuran el desarme efectivo de grupos identificados como paraestatales y la adopción de medidas que permitan garantizar el ejercicio de la voluntad popular, en referencia directa al resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según la versión opositora difundida por Europa Press, tales condiciones son indispensables para iniciar una transición que permita superar el actual clima de confrontación y contribuir a la normalización democrática en Venezuela.

El papel desempeñado por José Luis Rodríguez Zapatero fue especialmente resaltado en este contexto. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reconoció su mediación en las recientes excarcelaciones, si bien persisten diferencias entre los actores venezolanos sobre el alcance y la intención de tales gestos, según publicó Europa Press. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el reconocimiento internacional a las nuevas autoridades venezolanas se mantiene como un tema pendiente, especialmente en lo relativo al liderazgo de Delcy Rodríguez.

En este panorama, la oposición insiste en que solo la implementación de medidas concretas y sostenibles permitiría acercarse a una transición legítima. El papel de la comunidad internacional, particularmente de España y otros países europeos, se perfila como un elemento central para alentar a las autoridades venezolanas a adoptar compromisos verificables en materia de derechos humanos y garantías democráticas.

El contacto directo de González con Pedro Sánchez, junto con sus declaraciones públicas, revela la estrategia de la oposición venezolana para internacionalizar sus demandas y buscar el respaldo de gobiernos clave en el ámbito europeo. Conforme a la información de Europa Press, la exigencia de un proceso verificable y universal en la liberación de presos, así como la defensa de la voluntad popular, han adquirido relevancia en el debate sobre la crisis política en Venezuela y sobre el papel de los gobiernos e instituciones internacionales en la búsqueda de soluciones sostenibles.