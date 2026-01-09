Detenido el sumo sacerdote de un templo emblemático de India por escándalo de robo de oro

Nueva Delhi, 9 ene (EFE).- Las autoridades de la India detuvieron este viernes al sumo sacerdote de uno de los templos hindúes más venerados del país, situado en el estado sureño de Kerala, en el marco de una investigación por la presunta desaparición y manipulación de grandes cantidades de oro pertenecientes al santuario.

La detención se produce tras una investigación abierta en octubre por la desaparición de ornamentos y placas de oro del templo, un caso que salió a la luz tras detectarse irregularidades en trabajos de dorado realizados en los últimos años.

El religioso arrestado, Kandararu Rajeevaru, es la máxima autoridad espiritual del templo de Sabarimala, un importante centro de peregrinación que cada año atrae a millones de fieles y cuyos bienes están bajo custodia de un organismo público.

Según fuentes oficiales citadas por la prensa india, el sumo sacerdote habría autorizado y recomendado un proceso de retirada y nuevo dorado de piezas sagradas que permitió al principal acusado tener acceso directo al oro.

El sacerdote fue visto bajo escolta policial en el propio templo y posteriormente en un hospital, donde se le practicó un examen médico de rutina antes de ser presentado ante un juez y trasladado en un convoy policial ante los medios.

De acuerdo con una orden judicial, el tribunal dispuso este viernes su ingreso en prisión preventiva durante 14 días mientras continúa la investigación, y su solicitud de libertad bajo fianza será examinada en los próximos días.

La investigación se remonta a los trabajos de dorado realizados en el templo desde 2019, cuando comenzaron a detectarse discrepancias en el peso de las piezas tras su retirada para ser recubiertas de oro.

El principal sospechoso es un contratista que durante años patrocinó estas obras y que ya ha sido detenido, al igual que varios exresponsables y funcionarios del ente público encargado de la gestión del templo, en una investigación que suma ya once arrestos. EFE