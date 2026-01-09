Agricultura promete crear un observatorio del sector agroalimentario antes de que acabe abril, según CCOO

Durante la reunión celebrada este viernes, representantes sindicales destacaron al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la importancia de que las personas migrantes que trabajan en el sector agrario lleguen a España con condiciones laborales definidas de antemano, propuesta que retoma prácticas previas y responde a preocupaciones en torno a los derechos de estas trabajadoras y trabajadores. En este contexto, el Ministerio de Agricultura se comprometió a crear un observatorio dedicado al análisis del sector agroalimentario antes de que concluya el mes de abril, tal como informó Comisiones Obreras de Industria (CCOO) mediante un comunicado. Esta medida responde a una solicitud recurrente de dicho sindicato en el marco de las negociaciones sobre convenios y condiciones laborales.

Según publicó CCOO, el encuentro entre el titular de Agricultura y dirigentes de CCOO de Industria y de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT) también abordó las propuestas de la Comisión Europea para la futura Política Agrícola Común (PAC) y los avances sobre acuerdos comerciales con Mercosur. Estas discusiones permitieron a las centrales sindicales reiterar demandas históricas respecto a la regulación del sector primario, caracterizado por empleos con bajas remuneraciones y condiciones laborales limitadas, según denunció el máximo responsable de CCOO de Industria.

De acuerdo con lo comunicado por CCOO, su representante insistió al ministro Luis Planas en la necesidad de regular el sector a través de un convenio estatal. El sindicato consideró que la actual situación prolonga la negociación de manera innecesaria y subrayó la importancia de dar pasos concretos para mejorar la calidad del empleo. El propio Fran San José, uno de los líderes sindicales presentes, emplazó al titular de Agricultura a facilitar avances efectivos en el diálogo.

CCOO también indicó que, a pesar de las dificultades identificadas en la mesa de trabajo, mantiene su compromiso para lograr que las personas migrantes contratadas en el sector agrario puedan contar con unas condiciones laborales pactadas antes de su llegada al país. Para la organización, este factor resulta esencial para garantizar mejores niveles de bienestar durante el periodo de empleo agrícola. Según el comunicado, “es importante mejorar cómo trabajan y cómo viven”.

El medio CCOO informó que la reunión permitió a los sindicatos conocer con detalle la posición que el Gobierno español defiende frente a la propuesta inicial de la Comisión Europea para la PAC posterior a 2028. El Ejecutivo busca que esta mantenga los mismos niveles de ayuda, promueva una mayor cohesión social y resulte más beneficiosa para quienes trabajan en el campo.

Durante la iniciativa de diálogo, la condicionalidad social de la PAC también se examinó, poniendo especial atención en los esfuerzos realizados para frenar enfermedades como la peste aviar y la peste porcina. Según detalló el Ministerio, se están llevando a cabo negociaciones con los principales países importadores de carne de cerdo procedente de España. El objetivo consiste en alcanzar acuerdos bilaterales que repliquen el firmado previamente con China, país que aceptó limitar el veto a las exportaciones de cerdo que tienen origen en la provincia de Barcelona.

La creación del observatorio agroalimentario, anunciada por el Ministerio y consignada por CCOO, forma parte de una estrategia más amplia relacionada con el seguimiento del sector y la mejora de las condiciones en las actividades agrarias e industriales vinculadas. Representantes sindicales reiteraron que esta demanda lleva tiempo presente en el diálogo con las autoridades y confían en que el nuevo organismo facilite el análisis continuo de la actividad y sirva para fundamentar futuras renovaciones de convenios.

La propuesta se produce en un contexto marcado tanto por las transformaciones regulatorias en la Unión Europea como por la preocupación sindical respecto a la calidad del empleo agrícola. Según indicó CCOO en el comunicado distribuido tras la reunión, lograr que el observatorio comience su actividad antes de finalizar el mes se considera prioritario para avanzar en los objetivos compartidos por trabajadores y representantes públicos.

El ministerio liderado por Luis Planas incluye en su agenda la revisión y adaptación de los instrumentos de seguimiento sectorial, en consonancia con los debates que la próxima PAC y los acuerdos internacionales requieren, según consignó CCOO. La reunión del viernes permitió actualizar los posicionamientos de las partes en materia negociadora, repasar las demandas acumuladas de los sindicatos y reafirmar el compromiso ministerial de acelerar los plazos pendientes para dotar de nuevos recursos de análisis y diálogo social a la industria agroalimentaria.