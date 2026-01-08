Agencias

VÍDEO: Xabi Alonso manda un mensaje al 'Cholo' Simeone: "No es ejemplo de buen deportista, no todo vale"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, valoró este jueves el rifirrafe en la semifinal de la Supercopa de España entre el delantero brasileño Vinícius Júnior y el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y mandó un mensaje al argentino, asegurando que "no todo vale" y que "no es ejemplo de buen deportista".

"Ha sido un partido muy disputado, evidentemente ese gol tempranero de Fede (Valverde) nos ha dado esa ventaja y te hace cambiar un poco. En la primera parte tampoco hemos sufrido demasiado, ha habido momentos para todo. Era una semifinal y este equipo sabe competir, el objetivo era pasar a la final y ya habrá tiempo para analizar", expresó el tolosarra en la rueda de prensa posterior al triunfo por 1-2 en Yeda (Arabia Saudí).

Alonso vio un partido "muy tenso, muy disputado", tras el que se mostró "contento", porque "el objetivo era pasar a la final contra un muy buen rival". "Sabíamos que iba a ser complicado, hablamos de no olvidar el partido de la primera vuelta de la Liga, la energía en los duelos, las disputas", admitió.

Y en esa tensión, se produjo un intercambio de palabras entre Simeone y Vinícius cuando el brasileño salía sustituido del campo, una situación que derivó en un pequeño rifirrafe. "Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir (a ellos). Cuando he leído y cuando he escuchado lo que le ha dicho -"Florentino te va a echar", según Movistar+- todavía me gusta menos", criticó.

"Eso no es ejemplo de buen deportista, haberle dicho lo que le ha dicho. Para mí no todo vale, hay que tener el respeto por él, por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite", agregó el técnico tolosarra en su mensaje al entrenador argentino.

Alonso elogió el "gran esfuerzo" de Antonio Rüdiger, después de jugar con problemas en la rodilla, además del cambio de Raúl Asencio, también tocado. "Iremos viendo mañana y a ver si vamos recuperando a más gente también", expresó, antes de avanzar tajante que Kylian Mbappé viaja este viernes a Yeda.

"Mbappé viaja mañana y el partido será diferente. Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas y las posibilidades, como todos los que están en la convocatoria, las mismas para poder jugar", dijo rotundo.

Finalmente, destacó el "partidazo" de Fede Valverde, "por lo que ha transmitido, atacando, también asociándose, en defensa muy intenso". "Es el gen competitivo que tiene Fede. Me alegro mucho por él, porque no es lo más importante los goles pero sí que le da a él ese extra de energía, ese extra de confianza", concluyó.

