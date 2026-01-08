Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1,3 billones de euros en 2027

Donald Trump argumentó que los considerables ingresos generados por los aranceles a productos extranjeros permiten financiar un programa expansivo de defensa que, en sus palabras, buscaría garantizar la seguridad nacional y, además, ofrecer recursos económicos adicionales a los ciudadanos estadounidenses de ingresos medios. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el presidente de Estados Unidos sostuvo que el presupuesto militar debería elevarse hasta alcanzar 1,5 billones de dólares (cerca de 1,3 billones de euros) en el año 2027, un incremento del 50 por ciento respecto al monto contemplado para este año.

Según detalló Europa Press, Trump hizo este anuncio a través de su red social Truth Social, donde explicó que había llegado a esta decisión tras mantener prolongadas negociaciones con representantes del Congreso, diversos secretarios del gabinete y otras figuras políticas relevantes. El mandatario expresó que la magnitud del incremento propuesto obedece al contexto actual, que describió como de gran complejidad y peligro, y justificó la medida como necesaria para el fortalecimiento de las capacidades militares estadounidenses.

El presidente explicó en su mensaje que inicialmente se había considerado un presupuesto de 1 billón de dólares (alrededor de 900.000 millones de euros) para el sector defensa en 2027, pero que el aumento de los recursos provenientes de los aranceles a productos de países extranjeros, que a su juicio han perjudicado económicamente a Estados Unidos en el pasado, permite aspirar a una cifra mucho más alta. Trump afirmó que, “gracias a los aranceles y a los enormes ingresos que generan, se están generando cantidades que habrían sido impensables en el pasado (...), podemos alcanzar fácilmente la cifra de 1,5 billones de dólares”.

Europa Press también consignó que el presidente argumentó que los fondos adicionales derivados de los ingresos arancelarios no solo harían posible cubrir el aumento en gasto militar, sino que también habilitarían a su administración para saldar la deuda y proporcionar un dividendo económico “sustancial” a los ciudadanos estadounidenses de ingresos medios, a quienes identificó como “patriotas”. Trump reiteró la promesa de que estos beneficios llegarían gracias a los fondos estatales incrementados por la política comercial adoptada con otros países.

El comunicado difundido por el mandatario recoge que este aumento del presupuesto militar se traduciría, en palabras de Trump, en “construir el Ejército soñado al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo y, lo que es más importante, nos mantendrá seguros y protegidos, independientemente del enemigo”. En esta línea, Europa Press enfatizó que Trump defendió la relevancia de fortalecer la defensa nacional, señalando el panorama global como impredecible y riesgoso, y resaltó la necesidad de prepararse para cualquier amenaza que comprometa la posición y la seguridad de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump se enmarcan en un contexto de discusión política sobre los niveles de gasto público y la utilización de recursos generados por la aplicación de aranceles en el comercio internacional. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el presidente sostiene que la política arancelaria implementada ha revertido situaciones en las que Estados Unidos, según sus palabras, resultaba perjudicado en sus relaciones comerciales con otros países, lo que ahora se traduciría en una mayor capacidad para financiar tanto gasto en defensa como otras prioridades de política interna, incluyendo la reducción del endeudamiento y el apoyo directo a determinados sectores de la población.

La propuesta de elevar el presupuesto de defensa hasta cifras históricas implica un giro significativo respecto a los niveles establecidos en años previos e introduce en el debate político de Estados Unidos el tema del financiamiento militar vinculado a los ingresos comerciales internacionales. Según la cobertura de Europa Press, Trump concluyó que este aumento es viable y justificable bajo el marco de los nuevos recursos derivados de los aranceles, y reiteró su compromiso tanto con la seguridad nacional como con el fortalecimiento de la economía interna a través de una redistribución de los ingresos públicos.