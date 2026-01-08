Trump no fija calendario para la transición en Venezuela y prevé mantener el control por un periodo "largo"

Donald Trump, en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The New York Times', afirmó que la gestión de los recursos petroleros venezolanos prevista por Washington no estará sujeta a límites temporales estrictos y que este control se prolongará hasta consolidar un cambio político en Venezuela. El mandatario estadounidense precisó que la permanencia estadounidense en los principales resortes económicos del país podría extenderse durante un periodo que probablemente superaría el año, aclarando que la prioridad sigue siendo una transición democrática prolongada y la reconstrucción rentable del país para Estados Unidos.

Según informó 'The New York Times', Trump reafirmó que la Casa Blanca no tiene planes de establecer un calendario para la celebración de nuevas elecciones en Venezuela tras la destitución de Nicolás Maduro, ocurrida después de la intervención militar del 3 de enero. El presidente señaló: "Solo el tiempo dirá. Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente". El enfoque estadounidense, indicó Trump, se centra en garantizar que Venezuela no retome vínculos energéticos clave con China y Rusia, aliados tradicionales de Caracas, y que los beneficios del petróleo venezolano estén alineados con los intereses de Washington.

Trump describió los pasos inmediatos de su administración hacia la toma de control del sector energético venezolano, adelantando la implementación de un acuerdo para apropiarse de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sujeto a sanciones. Esta medida forma parte de una iniciativa amplia destinada a modificar las alianzas internacionales de Venezuela en el mercado petrolero y a utilizar estos recursos como palanca financiera en la economía venezolana.

En el mismo diálogo con 'The New York Times', Trump indicó que la reestructuración y reactivación plena de la industria petrolera venezolana requerirán inversiones adicionales en equipos, repuestos y servicios técnicos de parte de Estados Unidos. El presidente estadounidense destacó que será un proceso complejo y con plazos extensos, en el que su gobierno considerará los intereses económicos propios al conducir la estabilización del sector petrolero en el país sudamericano. Trump remarcó el protagonismo de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de la administración de Maduro y actual líder interina del nuevo gobierno en Caracas, en el éxito del proceso: "Nos está dando todo lo que consideramos necesario", expresó, subrayando la cooperación entre las autoridades de transición y Washington.

Respecto a los actores de la oposición venezolana, Trump evitó comprometerse sobre el futuro político de figuras como María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, candidato presidencial que compitió frente a Maduro en los comicios de julio de 2024. El mandatario de Estados Unidos indicó que, aunque mantiene a una figura del chavismo al frente del gobierno interino, existen contactos constantes entre su administración y la opositora Machado a través del secretario de Estado, Marco Rubio. Machado, establecida fuera del país tras su viaje a Oslo para recibir el premio internacional, permanece en comunicación con altos funcionarios estadounidenses, según consignó 'The New York Times'.

Sobre el papel de Edmundo González, Trump no especificó si contempla su integración en el proceso político venidero dentro de Venezuela. González, autoproclamado presidente en España, ha continuado defendiendo su legitimidad tras las últimas elecciones, que culminaron con la proclamación del triunfo de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral, sin publicar las actas oficiales, según reportó el medio estadounidense.

'The New York Times' detalló que la política trazada por Washington apunta a mantener el control sobre las exportaciones petroleras de Venezuela durante todo el periodo necesario para garantizar el reposicionamiento político y económico del país. El acuerdo petrolero anunciado se inscribe en una estrategia para consolidar una reconstrucción nacional tutelada por intereses estadounidenses, que, según el propio Trump, no posee fecha de conclusión previamente definida, sino que estará sujeto al avance de los objetivos de la transición iniciados tras la salida de Maduro del poder.