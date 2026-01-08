Torres asegura que EEUU no puede llevarse a Maduro "raptado por muy fuerte que sea": "Hay un derecho que nos obliga"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que Estados Unidos, "por muy fuerte que sea", no puede invadir Venezuela y llevarse a su presidente, Nicolás Maduro", "raptado de ese país".

"La verdad que fue muy preocupante. Hay un derecho internacional que nos obliga a todos. Las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer", ha sostenido en una entrevista en 'Radio Marca Tenerife', recogida por Europa Press.

El ministro ha afirmado que "no se puede ser tibio" con lo ocurrido el pasado 3 de enero, después de que fuerzas especiales norteamericanas llevasen a cabo una operación en suelo venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Por ello, ha avisado de que no se puede aceptar esta "invasión" a Venezuela por parte de Estados Unidos como algo normal, puesto que "mañana puede ocurrir en cualquier otro lugar".

ESPAÑA NO HA RECONOCIDO LA VICTORIA DE MADURO

Por otro lado, al ser cuestionado por la postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las elecciones de 2024 en Venezuela, Torres ha asegurado que desde el Ejecutivo no se ha reconocido la victoria del presidente Maduro.

De hecho, el ministro ha recordado que España acogió al líder opositor venezolano, Edmundo González, actuando en "defensa del Derecho Internacional y los Derechos Humanos".