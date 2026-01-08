Sheinbaum pide "acelerar" la reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves que se aceleren los procesos para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas del accidente ocurrido por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el que fallecieron 14 personas y varias decenas resultaron heridas, en el sureño estado de Oaxaca.

“Lo que le hemos pedido a la Fiscalía en particular es que pueda acelerarse la reparación integral del daño”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, realizada desde el central estado de Morelos.

Sheinbaum subrayó además que el Gobierno federal está comprometido a que las familias reciban atención y compensación conforme a la ley y a estándares internacionales y afirmó que pese a la petición de que se actúe con rapidez, no se afecte la profundidad de las indagatorias.

“De nuestra parte les hemos pedido pues que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita”, afirmó.

Sheinbaum explicó que, independientemente del resultado de la investigación penal, es prioritario avanzar en la reparación del daño, al tratarse de un proyecto operado por el Estado.

“Porque más allá de la causa en particular, es un tren que opera la Secretaría de Marina, pero es parte del gobierno de México y le corresponde una parte a la aseguradora y otra parte, evidentemente, al gobierno”, dijo.

Detalló, en este sentido, que los trabajos se realizan de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mientras continúan las investigaciones.

“Entonces, que pudieran acelerar estos procedimientos con el trabajo que está haciendo la Comisión Ejecutiva de Víctimas en lo que sigue la investigación para poder hacer una reparación integral y la CEAV pues sigue en contacto con todas las familias”, añadió.

La presidenta también se refirió a la participación de despachos de abogados y recalcó que las víctimas tienen derecho a contratar representación legal, aunque consideró que no es indispensable para acceder a la justicia ni a la compensación.

“Lo primero es que las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados, siempre, es su derecho”, señaló.

Sin embargo, reiteró que ya existe una carpeta de investigación abierta de oficio por la Fiscalía, por lo que nuevas denuncias no son necesarias para que el caso avance.

“Primero, porque ya hay una carpeta de investigación abierta. Si aunque se presente en otras carpetas de investigación van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió”, sostuvo.

Sheinbaum advirtió que, en algunos casos, los despachos legales buscan obtener un beneficio económico de la indemnización.

“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada. Pero al final, se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño”, afirmó.

El Corredor Interoceánico, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque también ha enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y oposición de algunas comunidades.