Sanidad aconseja usar varias capas de ropa fina para protegerse del frío de este invierno

El Ministerio de Sanidad ha advertido del riesgo para la salud que suponen las bajas temperaturas que enfrenta España estos días, por lo que ha destacado una serie de medidas preventivas, como el uso de varias capas de ropa fina, que ha indicado que abrigan más que una sola capa gruesa al formar cámaras de aire aislantes.

Sanidad ha compartido un "plan del frío" en redes sociales con recomendaciones para protegerse este invierno que incluyen respirar por la nariz y no por la boca, ya que permite calentar el aire que llega a los pulmones; o extremar la precaución con el hielo en las calles y usar calzado antideslizante.

Según ha aseverado, las personas con enfermedades crónicas y otros grupos de riesgo, como las personas mayores de 65 años, son los que enfrentan un mayor peligro y, para prevenir la enfermedad respiratoria, ha destacado la importancia de la vacunación. En esta línea, ha instado a prestar atención a personas en situación vulnerable y, si es necesario, contactar con personal sanitario.

Además, ha aconsejado ventilar la casa al usar braseros o chimeneas, al menos dos veces al día, y seguir una alimentación variada, que incluya fruta, agua y bebidas calientes a diario. También ha desaconsejado el uso de medicamentos sin receta médica, ya que algunos pueden precipitar problemas por frío.

Por último, ha aconsejado a la población informarse sobre las previsiones meteorológicas antes de salir de casa, seguir las recomendaciones oficiales y suscribirse a los avisos SMS que pone a disposición el propio Ministerio para ser notificado cuando se alcancen umbrales con impacto en la salud.

