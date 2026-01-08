PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre Venezuela y la "corrupción sistémica" en el Gobierno

El PP ha solicitado este jueves la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para que informe sobre "las actuaciones" para contribuir a la "plena restauración del orden democrático" en Venezuela, y acerca de la "corrupción sistémica que rodea" al ejecutivo español, al PSOE y "a su familia".

Así lo ha anunciado, en un acto en Málaga, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien ha apuntado que este jueves se han registrado esas dos solicitudes de comparecencia del presidente del Gobierno para que se produzcan en este mes de enero.

Ha expuesto que todo lo que hace el Gobierno español con Venezuela "huele a corrupción", y ha recordado las "detenciones recientes" del presidente y del director de la compañía Plus Ultra, a la que el ejecutivo nacional "rescató con 53 millones de euros tras la mediación de (José Luis Rodríguez)", mientras que también fue "detenido un empresario que casualmente era cliente de la agencia de las hijas de Zapatero".

"Todo esto no puede ser por casualidad; el círculo se cierra y, por tanto, hemos pedido que se investigue si la SEPI benefició al régimen de Maduro con el rescate de esta compañía investigada por blanqueo de capitales", ha añadido Elías Bendodo.

Ha señalado que el PP tiene claro que Venezuela "está mejor sin (Nicolás) Maduro, que Rusia estaría mejor sin (Vladimir) Putin y que España estaría mejor sin (Pedro) Sánchez".

Asimismo, Bendodo ha indicado que Sánchez también tiene que ir al Congreso "y explicar por qué le declaraba su amor fraternal a (José Luis) Ábalos horas antes de la detención de Koldo (García)" y "del 'te quiero como amigo" ha pasado a "ser un 'gran desconocido".