Paramount insiste en que oferta por Warner es "superior" a Netflix y apela a accionistas

Nueva York, 8 ene (EFE).- Paramount Skydance insistió este jueves en que su oferta de compra de Warner Bros Discovery a 30 dólares por acción es "superior" a la de Netflix, y apeló a los accionistas de la empresa en venta, pese al rechazo de su consejo de administración.

El consejo de administración de Warner (WBD) rechazó el miércoles la última oferta de adquisición de Paramount al considerarla "inferior" a su acuerdo alcanzado a principios de diciembre con Netflix en "aspectos clave", e instó a sus accionistas a pronunciarse en el mismo sentido.

David Ellison, máximo ejecutivo de Paramount, dijo ahora en un comunicado que su empresa "ofrece claramente un mayor valor a los inversores de WBD", y que seguirá "tratando con ellos sobre los méritos" de su oferta y trabajando en "un proceso de revisión regulatoria".

Paramount señaló que ha abordado "cada preocupación" de WBD en el proceso, lo que llevó a que el 22 de diciembre el magnate Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, ofreciera una garantía personal "irrevocable" para financiar parte de la propuesta.

"No obstante, WBD sigue sacando problemas en la oferta de Paramount que ya hemos abordado, incluyendo la flexibilidad en las operaciones interinas", criticó.

WBD alcanzó un acuerdo de fusión con Netflix el 5 de diciembre por 82.700 millones de dólares, con una combinación de efectivo, acciones y deuda, tras lo que Paramount lanzó su actual oferta hostil (opa) el 8 de diciembre, por 108.400 millones de dólares.

La oferta de Netflix, de 27,75 dólares por acción, incluye 23,25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

Paramount argumentó que la oferta de Netflix "contiene muchos componentes inciertos y ha bajado ya en valor total" porque la cotización del líder del 'streaming' ha caído, y calculó que ahora se sitúa en 27,42 dólares por acción, por debajo de sus 30 dólares.

Además, destacó que el consejo de WBD no ha divulgado análisis para ayudar a sus accionistas a valorar la potencial propiedad de la empresa de canales Versant, que salió a bolsa esta semana con malos resultados, y que "ilustra el complicado camino que tiene por delante Discovery Global".

Larry Ellison ofreció una garantía de 40.400 millones de dólares para financiar la compra de Warner por parte de Paramount, pero mantuvo la oferta de compra de la empresa por 30 dólares por acción en efectivo. EFE