Muere una niña de 11 años en un ataque del Ejército israelí en el norte de Gaza

(Actualiza con declaraciones a EFE del tío de la niña y la reacción del Ejército israelí)

Gaza/Jerusalén, 8 ene (EFE).- Una niña de once años murió este jueves en un ataque del Ejército israelí cerca de la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes del hospital Al Shifa.

"Estábamos durmiendo y, de repente, alrededor de las cinco de la madrugada, se escuchó una explosión y un intenso tiroteo. Bajamos corriendo. Dijeron que había una chica herida, fuimos a verla: estaba cubierta de sangre", explicó a EFE el tío de la pequeña, Masoud Hoso, junto al cuerpo de la niña en el hospital Al Shifa.

"Nos dijeron que la ambulancia estaba en mal estado. Nos sentamos a esperar media hora hasta que llegó", denunció Hoso.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo que no está al tanto de víctimas en esa zona en la mañana de este jueves.

La niña, llamada Hamsa Nidal Samir Hoso, fue alcanzada por lo que fuentes sanitarias gazatíes calificaron de fuego israelí en la zona de Faluya, al oeste de Yabalia, una localidad cercana a la llamada línea amarilla, la divisoria que marca el territorio controlado por Israel y que supone algo más de la mitad del total de Gaza.

Su tío, que vive en el piso superior al de la niña, explicó que el padre de la menor lleva desaparecido dos años.

"El Ejército (israelí) se lo llevó y hasta hoy no sabemos nada. Pedimos ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja. Después de ochenta días, la Cruz Roja respondió diciendo que su nombre no figura en las cárceles israelíes", aseguró Hoso.

Además, los servicios de ambulancias de Gaza informaron de un menor de unos 15 años herido en el abdomen en el este del barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza por disparos israelíes desde vehículos estacionados detrás de la línea amarilla, en la zona controlada por Israel.

"Cada noche nos llega alguna noticia. Dicen que dentro de la línea amarilla hay tiroteos. Nos dijeron: 'No hay problema, está lejos, no es contra ustedes'. Pero por la mañana te encuentras que la gente más querida, como tu propio hermano, muere sin que haya ninguna esperanza de vida", se lamentó Masoud Hoso.

Prácticamente a diario se registran muertos en Gaza por fuego israelí, en un contexto de alto el fuego vigente desde el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamás, que denuncia constantemente violaciones israelíes de la tregua.

Este jueves, al menos otros cinco palestinos murieron en dos ataques en la zona sur de la Franja de Gaza, entre ellos varios niños, según informaron a EFE fuentes médicas del hospital Al Naser.

En ocasiones, los muertos son por disparos de las tropas israelíes en la zona cercana a la línea amarilla que divide la Franja, al este de la cual está el Ejército israelí, y en otros casos se trata de ataques aéreos dentro del territorio no controlado por Israel.

El Ejército israelí suele justificar los ataques diciendo que son personas que suponen una amenaza contra sus tropas o bien miembros de Hamás, aunque entre los heridos y muertos se registran mujeres y niños.

La pasada semana, tres niños de entre 11 y 15 años murieron por fuego israelí en Gaza, según indicaron fuentes locales. EFE

(vídeo)