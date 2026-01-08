Agencias

Ministro de Ecuador cree que liberación de cabecilla criminal amenaza seguridad de España

Quito, 8 ene (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, consideró este jueves que la liberación en España de William Alcívar Bautista ('Willy'), líder del grupo criminal Los Tiguerones, es un "atentado contra la seguridad" de ese país europeo.

En entrevista con EFE, Reimberg dijo desconocer cuál es la condición migratoria de Alcívar: "Es un tema que me llama la atención. No conozco cuál es su situación, pero cualquiera que sea es un atentado contra la seguridad de España", dijo.

Procesado por presuntos actos terroristas en Ecuador, Alcívar había sido detenido en octubre de 2024 en España con vistas a su extradición, pero el miércoles se conoció que, a finales de diciembre, quedó en libertad al haber vencido el plazo para que Ecuador presentase las garantías que solicitó un tribunal español para preservar la vida de 'Willy'. EFE

