Milei y Ayuso hablan sobre colaboración entre Argentina y Madrid y asuntos internacionales

Buenos Aires, 8 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, dialogó este jueves con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre asuntos de actualidad internacional y colaboración entre Argentina y la región española.

Milei y Díaz Ayuso mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, en el que también participó el canciller argentino, Pablo Quirno.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida hoy en la Casa Rosada, en Buenos Aires, por el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Se trata de una visita de carácter personal, que incide en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años", informó la Comunidad de Madrid en un comunicado.

El texto precisó además que en la reunión se trataron "distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre la Argentina y la Comunidad de Madrid".

Díaz Ayuso, por su parte, agradeció a Milei por el encuentro a través de X y expresó: "Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente y todas las democracias liberales. Por la libertad".

La política española llegó al edificio de la calle Balcarce poco antes de las 10:00 hora local (13:00 GMT) y permaneció allí hasta pasadas las 11:15.

En imágenes compartidas por la Presidencia argentina se la ve sentada junto a Milei y Quirno delante de la icónica motosierra con la que el mandatario argentino simboliza el severo ajuste fiscal que impulsa desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

Detrás de ellos se ve una bandera argentina y una camiseta de la selección argentina de fútbol.

La Presidencia argentina no brindó información sobre los temas discutidos durante el encuentro, pero fuentes oficiales citadas por la prensa local explicaron que el principal tema de conversación fue la situación en Venezuela.

Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño el sábado y la captura de Nicolás Maduro.

"Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó ese mismo día Milei.

También enumeró una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONGs "para impulsar la izquierda radical en el mundo", vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiación de la guerrilla colombiana y "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Díaz Ayuso, por su parte, también reaccionó positivamente a la captura de Maduro y aseguró que "grandes potencias como China, Irán o Rusia" le han permitido estar en el poder mientras se lucraban "con la sangre del pueblo de Venezuela" utilizando el petróleo y el narcotráfico.

"El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", añadió.

El encuentro de este jueves no fue el primero entre ambos, ya que ya habían mantenido reuniones en 2024 y 2025 en la capital española.

En junio de 2024, Díaz Ayuso otorgó al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Un año después, se reunieron nuevamente en la capital española previo a la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum. EFE

