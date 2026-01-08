Llorente: “Hemos tenido las ocasiones y no hemos sido efectivos”

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, lamentó este jueves, tras la derrota en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid (1-2), que su equipo ha tenido las ocasiones, pero no ha sido efectivo sobre la portería contraria, al tiempo que manifestó que está “contento” con el juego de su conjunto.

“Hay días que no tienes las ocasiones, hoy las hemos tenido y no hemos conseguido ser efectivos. Y en partidos así hay que serlo, porque, al final, no te los acabas llevando. Se pone cuesta arriba muy rápido el partido, está claro que no sales con esa idea, aparte una falta que es fortuita. Eso te pone muy difícil las cosas”, explicó en declaraciones a 'Movistar'.

“El equipo ha sabido jugar con eso, se ha adaptado a la situación, ha sido un golpe inesperado, ha tenido muchas, ha llevado el partido de la manera que quería… Contento con el equipo, no se puede decir más”, añadió Llorente, que apuntó que, “cuando suceden estas cosas, no se puede decir nada”.

“Las hemos tenido y no nos ha dado con eso”, lamentó.