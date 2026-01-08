Agencias

Llorente: “Hemos tenido las ocasiones y no hemos sido efectivos”

Guardar

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, lamentó este jueves, tras la derrota en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid (1-2), que su equipo ha tenido las ocasiones, pero no ha sido efectivo sobre la portería contraria, al tiempo que manifestó que está “contento” con el juego de su conjunto.

“Hay días que no tienes las ocasiones, hoy las hemos tenido y no hemos conseguido ser efectivos. Y en partidos así hay que serlo, porque, al final, no te los acabas llevando. Se pone cuesta arriba muy rápido el partido, está claro que no sales con esa idea, aparte una falta que es fortuita. Eso te pone muy difícil las cosas”, explicó en declaraciones a 'Movistar'.

“El equipo ha sabido jugar con eso, se ha adaptado a la situación, ha sido un golpe inesperado, ha tenido muchas, ha llevado el partido de la manera que quería… Contento con el equipo, no se puede decir más”, añadió Llorente, que apuntó que, “cuando suceden estas cosas, no se puede decir nada”.

“Las hemos tenido y no nos ha dado con eso”, lamentó.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El centrocampista Javi Hernández se va cedido del RCD Espanyol al CD Mirandés

Tras disputar solo dos encuentros de Copa del Rey durante la actual campaña, el jugador barcelonés probará suerte en otro destino de Segunda, después de destacar el pasado año en el Huesca y contar con pocos minutos en el Espanyol

El centrocampista Javi Hernández se

Agente ICE que mató a mujer en Mineápolis fue arrastrado por un coche en redada anterior

Infobae

Diego Pablo Simeone: "Las cosas que pasan en el campo se terminan dentro del campo"

El técnico argentino lamentó la eliminación frente al equipo merengue tras un encuentro igualado, afirmó que su conjunto generó suficientes oportunidades y aseguró que las polémicas con jugadores rivales quedan solo en el ámbito futbolístico

Diego Pablo Simeone: "Las cosas

Rego ve a Trump como la "mayor amenaza para la humanidad" y dice que busca "la destrucción del derecho internacional"

La ministra Sira Rego acusa a Donald Trump de perseguir el dominio global, responsabilizándolo de alimentar conflictos internacionales y de promover la agresión militar, mientras critica a Europa por consentir violaciones a los derechos humanos mediante inacción diplomática

Rego ve a Trump como

Agenda informativa multisoporte América para el viernes 9 de enero de 2026

Infobae