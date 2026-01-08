Agencias

Líder kurdosirio denuncia que ataques de Damasco en Alepo socavan oportunidades de acuerdo

El Cairo, 8 ene (EFE).- El líder de la alianza liderada por kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mazlum Abdi, denunció este jueves que los ataques de las tropas del Gobierno sirio y de facciones islamistas aliadas contra Alepo socavan las oportunidades de llegar a un acuerdo entre ambos bandos enfrentados desde el martes.

"Desplegar tanques y artillería en los barrios de la ciudad de Alepo, lanzar ataques contra civiles desarmados y desalojarlos, así como intentar irrumpir en los barrios kurdos durante el proceso de negociaciones, socava las oportunidades de alcanzar un entendimiento", escribió el jefe de las FSD en su cuenta oficial de X.

Abdi, que se reunió en Damasco a principios de semana con altos cargos del Gobierno sirio en el marco de la integración de las FSD en el Ejército nacional, denunció que "continuar con el principio del combate y el lenguaje de la guerra para imponer soluciones unilaterales es inaceptable".

Asimismo, relacionó la ofensiva en Alepo con otras "masacres" emprendidas por las tropas gubernamentales y fuerzas aliadas en la costa mediterránea siria contra población de la minoría alauita a principios de 2025 o los más recientes choques en Al Sueida, en el sur de Siria, unos incidentes que se saldaron con cientos de muertos.

Según el líder kurdosirio, los choques en Alepo, que se han saldado de momento con una decena de muertos civiles, según diferentes estimaciones del Gobierno sirio y las FSD, "abre la puerta a graves cambios demográficos" y "expone a los civiles atrapados" en los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafieh.

En este sentido, Abdi afirmó que "desde hace días" está trabajando "con todas las partes para suspender estos ataques", sin aportar más detalles sobre las conversaciones que se estarían produciendo.

Las FSD indicaron en un comunicado que las tropas gubernamentales lanzaron hoy "un bombardeo generalizado e indiscriminado" en el que utilizaron tanques, artillería pesada y drones, pero la ofensiva fue repelida y las fuerzas kurdosirias "infligieron grandes pérdidas a los atacantes, tanto en personal como en equipo".

Estos choques han despertado los temores de una escalada regional, especialmente después de que Turquía haya prestado su ayuda a las autoridades de Damasco y que Israel se haya posicionado con los kurdosirios. EFE

