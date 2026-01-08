Líder kurdoiraquí denuncia que Damasco pretende "cambiar demografía" con ataques en Alepo

Bagdad, 8 ene (EFE).- El primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, denunció este jueves que los ataques del Ejército sirio contra la alianza armada liderada por kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD) en Alepo "pretenden cambiar la composición demográfica en la región" y ponen en duda las intenciones de Damasco.

"Los acontecimientos en Alepo y los ataques contra los kurdos pretenden cambiar la composición demográfica de la región, amenazan la seguridad de los civiles y plantean una serie de preguntas a las autoridades de Damasco y a la conciencia de la comunidad internacional", dijo Barzani en un comunicado.

El primer ministro de esta región semiautónoma del norte de Irak recordó que las guerras y la violencia "no resuelven ningún problema de raíz", al tiempo que insistió en que "no hay justificación para la limpieza étnica" al señalar que "los ataques contra barrios kurdos de Alepo son profundamente preocupantes".

"Esperamos que el régimen actual en Siria asuma la responsabilidad que le corresponde a un gobierno democrático e inclusivo que represente a todos los segmentos de la sociedad siria", dijo Barzani, en alusión a las promesas hechas por el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, de respetar a todas las comunidades que conviven en el país.

Asimismo, pidió que todas las partes "asuman sus responsabilidades, se esfuercen por proteger la vida de los ciudadanos y recurran al diálogo como medio para abordar los problemas".

Los nuevos choques en Alepo comenzaron dos días después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en el Ejército nacional.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses. EFE