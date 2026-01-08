La cumbre de cardenales debate sobre participación pero evita el tema de la liturgia

Ciudad del Vaticano, 8 ene (EFE).- El consistorio extraordinario convocado por el papa León XIV continúa este jueves con la participación de cardenales de todo el mundo que debatirán sobre asuntos como la evangelización y participación en la iglesia, aunque evitando el tema de liturgia, motivo de división en los últimos tiempos.

El pontífice estadounidense afronta su primer consistorio extraordinario, que empezó ayer miércoles con la presencia de 170 de los 245 miembros de todo el mundo que componen el actual Colegio Cardenalicio, según ha informado la Sala de Prensa vaticana.

León XIV, partidario de un 'reinado' colegial, había invitado a los purpurados a debatir sobre cuatro temas: la sinodalidad, es decir, la idea de una iglesia participativa; la evangelización, la constitución apostólica y la consiguiente reforma de la Curia del difunto Francisco y la liturgia, este último un tema divisivo entre reformistas y conservadores a cuenta de la misa en latín.

Finalmente los participantes han elegido "por amplia mayoría" centrarse en los dos primeros dada la brevedad de este foro de dos días, aclaran las fuentes vaticanas, aunque no descartan que el resto de temas puedan reaparecer de algún modo a lo largo de las reuniones.

Tras un primer encuentro en la tarde del miércoles, hoy han vuelto a reunirse desde las 9.30 hora local (8.30 GMT) y la jornada se dividirá en dos sesiones, mañana y tarde.

Los cardenales, muchos de los cuales participaron en el cónclave que eligió a León XIV el pasado mayo tras la muerte de Francisco, han asistido a primera hora de la mañana a una misa en la basílica de San Pedro en la que el pontífice ha vuelto a insistir en la unidad, a veces fragmentada por cuestiones doctrinales.

"No estamos aquí para promover agendas personales o grupales", les ha recordado durante su homilía.

En la apertura del miércoles, el pontífice volvió a hacer hincapié en lo mismo advirtiendo que "la unidad atrae y la división dispersa" en el seno de la iglesia.

"Somos un grupo muy variado enriquecido por muchas procedencias, culturas, tradiciones eclesiales y sociales, trayectorias formativas y académicas, experiencias pastorales y, naturalmente, caracteres y rasgos personales. Estamos llamados, ante todo, a conocernos y a dialogar para poder trabajar juntos", emplazó.

Para estimular el debate, León XIV planteó a sus cardenales la siguiente pregunta: "De frente al camino de los próximos uno o dos años, ¿qué aspectos y prioridades podrían orientar la acción del Santo Padre y de la Curia sobre esta cuestión?".

"Estoy aquí para escuchar", zanjó.

Después, tomó la palabra el cardenal británico Timothy Radcliffe, quien recordó a sus colegas su tarea de "ofrecer ayuda" al papa ante una serie de "tempestades" que afectan a la iglesia, como los abusos o las divisiones.

"La iglesia es azotada por sus propias tempestades: abusos sexuales y divisiones ideológicas. El Señor nos llama a navegar en esta tormenta y afrontarla con verdad y valentía", proclamó.

Las reuniones de este consistorio tienen lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde los cardenales se reúnen en 20 grupos.

En la primera jornada, León XIV se sentó con el cardenal español Ángel Fernández Artime, el portugués José Tolentino de Mendonça y el filipino Luis Antonio Tagle, todos de la Curia de Francisco.

El encuentro, abierto un día después de terminar el Jubileo y la Navidad, marca una nueva etapa en la historia de Prevost tras ocho meses de su elección y se ha planteado para idear, conjuntamente, la iglesia del futuro. EFE

