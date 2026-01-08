Kallas revela que los Veintisiete discutieron si las pretensiones de EEUU sobre Groenlandia son "una amenaza real"

Durante una conferencia en El Cairo, Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, enfatizó la importancia del Derecho Internacional al afirmar que "es la única cosa que protege a los países pequeños" y destacó que los Estados solo pueden recurrir al uso de la fuerza bajo las condiciones de legítima defensa o con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Según informó la agencia Europa Press, Kallas reveló que los países miembros de la Unión Europea han debatido en los últimos días si las advertencias de Estados Unidos relativas a Groenlandia constituyen una amenaza real, y en caso de serlo, qué tipo de respuesta sería adecuada por parte de los Veintisiete.

La preocupación sobre Groenlandia surgió tras declaraciones de la Administración Trump acerca de posibles intenciones de actuar sobre la isla ártica. Según Europa Press, Kallas explicó que Bruselas ha recibido mensajes que considera "extremadamente preocupantes" y que la inquietud se ha extendido a los gobiernos europeos, que han mantenido conversaciones para analizar el alcance de la amenaza y las opciones de reacción. Kallas puntualizó que Dinamarca siempre ha sido "un buen aliado de Estados Unidos", pero resaltó que las recientes declaraciones desde Washington "no contribuyen precisamente a la estabilidad mundial".

La diplomática europea subrayó que el respeto al Derecho Internacional responde a un interés común, señalando que el tema se discutió también durante su encuentro en Egipto con el ministro de Exteriores, Badr Abdelatty. Detalló que la protección de la integridad territorial y la soberanía de los países forma parte de la postura de la Unión Europea. Kallas añadió que es fundamental justificar cualquier uso de la fuerza, insistiendo en que toda acción debe regirse por las normas legales internacionales reconocidas.

El martes, varios líderes europeos —entre ellos los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca— emitieron una declaración conjunta sobre la cuestión de Groenlandia. En ese comunicado, respaldado por información de Europa Press, subrayaron que el futuro político de la isla y de Dinamarca debe quedar en manos de sus ciudadanos. Los firmantes defendieron que la seguridad en la región ártica requiere un enfoque colectivo y coordinado por parte de los países integrantes de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos.

Según Europa Press, los dirigentes europeos recalcaron que la región del Ártico representa una prioridad para la Alianza Atlántica. Por ese motivo, los aliados europeos están aumentando sus esfuerzos en el área a través de un refuerzo de su presencia, la realización de actividades y una mayor inversión destinada a mantener la seguridad del Ártico y disuadir posibles amenazas de adversarios.

El medio indicó que las deliberaciones entre los estados de la UE reflejan un aumento de la preocupación no solo por la estabilidad internacional sino también por el impacto que las acciones unilaterales podrían tener sobre el orden jurídico global. Estas discusiones tienen lugar en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, donde la Unión Europea busca preservar la vigencia del Derecho Internacional como pilar para la protección de los Estados más pequeños y para la estabilidad general.

Según consignó Europa Press, Kallas reiteró la posición de la Unión Europea frente a la necesidad de defender el Derecho Internacional en todas las áreas. También recalcó que cualquier acción que contradiga la legalidad internacional pone en riesgo la seguridad de los países con menor capacidad de defensa, y que los intereses comunes de los miembros de la Unión pasan por salvaguardar el sistema legal internacional.

La declaración de los líderes europeos expuso que, frente a las recientes señales provenientes de Washington sobre el futuro de Groenlandia, ampliar el diálogo y la cooperación multilateral en el Ártico resulta prioritario para la comunidad europea. Los gobiernos involucrados han insistido en que cualquier decisión debe ser colectiva, implicando a todos los aliados de la OTAN y evitando respuestas individuales que puedan incrementar la tensión en la zona.

Europa Press reportó que la postura de Bruselas subraya la importancia de una respuesta coordinada que se base en el marco legal internacional y en la concertación entre aliados. Los Veintisiete consideran que responsabilizar a la comunidad internacional de velar por la paz y la estabilidad del Ártico es la vía apropiada, en oposición a decisiones unilaterales que puedan afectar la integridad y la soberanía de Groenlandia y Dinamarca.