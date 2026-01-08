HRW denuncia detención arbitraria de "decenas" de activistas por rebeldes hutíes del Yemen

El Cairo, 6 ene (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves la detención arbitraria por los rebeldes hutíes del Yemen de "decenas" de empleados locales de Naciones Unidas y de activistas de la sociedad civil, lo que -afirmó- ha agravado la crisis humanitaria en el empobrecido país del sur de la península Arábiga.

HRW afirmó en un comunicado que "hasta el 4 de enero de 2026, al menos 69 funcionarios de la ONU, todos ellos ciudadanos yemeníes, han sido detenidos arbitrariamente, junto con decenas de empleados yemeníes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, muchos de los cuales enfrentan acusaciones infundadas de espionaje".

Según la nota, en los últimos meses, los hutíes también allanaron el Alojamiento Común de la ONU en Saná y las oficinas de varias agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales internacionales y organizaciones de la sociedad civil locales, llevándose en algunos casos su equipo.

"Los hutíes están deteniendo a trabajadores humanitarios que brindan apoyo vital al pueblo yemení, mientras que no cubren las necesidades básicas de quienes viven en sus territorios", dijo en el comunicado la investigadora de Human Rights Watch sobre el Yemen y Baréin, Niku Jafarnia.

Exigió que los hutíes, que controlan Saná y amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen, "liberen de inmediato a las decenas de personas que han detenido arbitrariamente y pongan fin a su continua obstrucción a la entrega de ayuda".

La nota de HRW alertó asimismo de que el aumento de las detenciones de miembros de la sociedad civil y de agencias de la ONU por parte de los hutíes "ha contribuido a agravar la crisis de ayuda humanitaria en el Yemen, que ya se encuentra entre las peores del mundo".

"Se espera que la ya crítica situación de inseguridad alimentaria aguda se deteriore aún más durante el período de pronóstico (noviembre de 2025 a mayo de 2026), y se proyecta que sectores de la población enfrentarán una catástrofe" en cuatro distritos bajo control hutí, advirtió.

Los hutíes, respaldados por Irán, han iniciado una gran campaña de detenciones contra personas presuntamente vinculadas a actividades de espionaje, entre ellas trabajadores de Naciones Unidas, tras los bombardeos del año pasado por Israel y Estados Unidos contra sus posiciones en represalia por sus ataques contra el Estado judío y el mar Rojo.

"Al atacar a los trabajadores humanitarios, los hutíes también atacan a los numerosos yemeníes que dependen de la ayuda que brindan", advirtió Jafarnia".

Instó a que la comunidad internacional, "en particular los gobiernos de la región haga todo lo posible para garantizar la liberación inmediata de las decenas de funcionarios de la ONU y de la sociedad civil detenidos arbitrariamente". EFE