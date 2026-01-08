Hace tres años China reabrió sus fronteras, por la covid

Madrid, 8 ene (EFE).- Hace tres años China reabría sus fronteras tras su estricta política de 'cero covid' de 2020. La medida permitió que la población celebrara en enero el Nuevo año lunar, ponía así fin a una serie de restricciones y cuarentena.

China levantó el domingo 8 de enero de 2023, la cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes del extranjero. Con anterioridad, en diciembre de 2022 , el gobierno chino puso fin a su política de cero casos de COVID y a las pruebas masivas tras las protestas en todo el país.