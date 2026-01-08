Guterres "lamenta" la decisión de EE.UU. de retirarse de decenas de entidades de la ONU

Naciones Unidas, 8 ene (EFE).- El Secretario General de la ONU, António Guterres, "lamentó" este jueves la decisión de Estados Unidos de retirarse de decenas de entidades de Naciones Unidas y se mostró "extremadamente sorprendido" por el anuncio de la Casa Blanca, recordando que su contribución es una "obligación legal que no se negocia".

En una rueda de prensa, Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, aseguró que la ONU todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial ni nadie ha sido informado respecto al anuncio de la Casa Blanca de retirarse de 31 agencias de cooperación global de Naciones Unidas.

El portavoz de Guterres también subrayó que EE. UU no pagó su parte correspondiente de 2025 y recordó que la Carta de la ONU penaliza a los estados miembros morosos sin el derecho a voto en la Asamblea General.

Además, Dujarric aseveró que la contribución de Estados Unidos es una "obligación legal que no se negocia".

La reacción de la ONU llegó después de que este miércoles el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales, incluyendo 31 entidades de las Naciones Unidas.

La orden presidencial instruye a todos los departamentos ejecutivos y agencias a cesar la participación y la financiación de estos organismos tras una revisión ordenada por Trump para evaluar la participación y el apoyo financiero de EE. UU. a entidades que considera contrarios a su soberanía, intereses nacionales y prioridades económicas.

La iniciativa fue compartida por la Casa Blanca y detalla que entre las organizaciones de la ONU de las que se retirará figuran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat), entre otros.

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025. EFE