El mal clima complica la búsqueda de niño español desaparecido tras naufragio en Indonesia

Labuan Bajo (Indonesia), 8 ene (EFE).- El mal clima dificulta este jueves el operativo de búsqueda de un menor español que continúa desaparecido desde el naufragio el 26 de diciembre de un barco en el Parque Natural de Komodo, sur de Indonesia, en el que viajaba una familia de seis españoles, de los cuales tres han fallecido y dos fueron rescatados, tras ampliarse ayer la misión por tercera ocasión.

Las labores durante la jornada de la mañana no dieron resultados, informó en un comunicado la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNA).

"Las fuertes corrientes y el mal tiempo dificultaron la búsqueda. Sin embargo, los rescatistas continúan la misión hasta esta tarde", señala el escrito.

Fathur Rahman, el oficial de BASARNAS que coordina la misión, ya apuntó ayer que, conforme al pronóstico del tiempo, se esperaba lluvia durante todo el día en algunos lugares del área de búsqueda, como las islas de Padar, Serai, Rinca y Komodo -parte del Parque Natural de Komodo-.

El dispositivo, formado hoy por 168 efectivos repartidos en 18 embarcaciones, también incluyó personal sobre el terreno para revisar a pie algunas playas y sitios de costa.

Los barcos amarrados en el puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, zarparon esta mañana alrededor de una hora más tarde de su horario habitual, con las primeras luces del día.

Hasta el puerto, como cada mañana desde el accidente, acudieron familiares del desaparecido para mostrar su apoyo al trabajo de los rescatistas indonesios y agradecer su labor.

Los equipos de búsqueda aprobaron en la noche del miércoles extender -por tercera ocasión- el despliegue hasta el viernes, si bien esta noche está previsto que analicen los resultados para decidir el siguiente paso.

Para la ampliación, las autoridades tuvieron en cuenta tanto la solicitud formal realizara ayer por la Embajada de España en Indonesia como la petición de las familias de realizar "un último esfuerzo".

El hallazgo el martes de los restos mortales de una tercera víctima junto a los restos del casco del barco siniestrado, a unos 14 kilómetros de distancia del punto donde se sospecha se hundió la nave, supone que los equipos se centren a partir de ahora en peinar la superficie marina y las zonas costeras.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El menor que permanece desaparecido, de 10 años, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente. EFE

