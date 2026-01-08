El Ibex 35 recupera los 17.600 puntos al mediodía pendiente de geopolítica y datos 'macro'

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, detalló en una conferencia de Goldman Sachs que Washington se propone estabilizar la producción de petróleo en Venezuela y, a medio plazo, mejorar la productividad para incentivar inversiones extranjeras, especialmente de grandes empresas estadounidenses. Entre los planes comunicados se prevé facilitar la entrada de repuestos, equipos y servicios para evitar el colapso de la industria petrolera venezolana, iniciativa que busca transformar al país caribeño en un proveedor energético relevante para el mercado global y en un aliado estratégico para Estados Unidos. Este enfoque en la industria energética y la diplomacia internacional ocurre en un momento en el que los mercados muestran volatilidad y el Ibex 35 recupera terreno frente a tendencias negativas en las principales plazas bursátiles del mundo.

Según publicó Europa Press, el Ibex 35 mostraba un repunte del 0,15% en la media sesión de este jueves y se situaba en los 17.623,3 puntos. El mercado español, pese a los retrocesos en Wall Street del día anterior y a la corrección simultánea de las principales bolsas europeas, se desmarcaba con una tendencia al alza. El selectivo nacional lograba avanzar a pesar de que el DAX en Fráncfort registraba una caída del 0,12%, el CAC 40 en París descendía un 0,23%, el FTSE 100 de Londres retrocedía un 0,19% y el FTSE MIB de Milán cedía un 0,1% en el mismo tramo horario.

Los analistas citados por Europa Press indican que la atención de los inversores se centra en varios frentes, entre ellos la evolución del precio del petróleo ante las nuevas tensiones vinculadas a Venezuela, así como las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el interés estratégico en Groenlandia y el anuncio de un aumento sustancial del presupuesto militar de ese país. Trump comunicó mediante su plataforma Truth Social que su intención es elevar el gasto en defensa hasta los 1,5 billones de dólares (aproximadamente 1,3 billones de euros) para 2027, lo que implicaría un incremento del 50% frente al presupuesto actual. El mandatario estadounidense justificó esta decisión argumentando la necesidad de enfrentar tiempos “turbulentos y peligrosos” para la seguridad general del país.

En la misma jornada, los inversores seguían de cerca la divulgación de cifras macroeconómicas clave. La eurozona esperaba la publicación de los índices de confianza correspondientes a diciembre, el registro de desempleo de ese mes y el índice de precios de producción de noviembre. Paralelamente, en Alemania se difundían los pedidos a fábrica de noviembre y Francia anunciaba los datos de la balanza comercial del mismo periodo. Por parte de Estados Unidos, las publicaciones abarcaban los costos laborales unitarios, la producción no agrícola trimestral, la balanza comercial de octubre y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

En lo que respecta a las principales empresas del Ibex 35, Europa Press reportó que Puig lideraba las subidas con un 3,93%, seguido de Amadeus con un 1,73%, Bankinter con un 1,63%, Sabadell con un 1,2% y Unicaja con un 1,18%. En contraste, Endesa sufría un descenso cercano al 3,5% tras operar en ex-dividendo, mientras que ArcelorMittal caía un 2,9%, Acciona Energía perdía un 2,78% y Colonial, un 2,38%.

El mercado de deuda español reflejaba un incremento en la rentabilidad exigida al bono a diez años, situándola en 3,276% luego de sumar casi tres puntos básicos, según consignó Europa Press. La prima de riesgo respecto al bono alemán se posicionaba en los 40,5 puntos. Además, el Tesoro Público de España realizó una subasta de deuda a medio y largo plazo en la que captó 7.010,615 millones de euros, permaneciendo dentro del rango de previsiones, y ofreciendo mayor rentabilidad particularmente en la referencia a cinco años.

En el contexto de las materias primas, el valor de la onza de oro troy disminuía un 0,7% hasta los 4.425 dólares. Por su parte, el bitcoin retrocedía un 1% hasta los 90.000 dólares. El precio del barril de petróleo Brent, referencia europea, subía un 1,1% hasta los 60,62 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos aumentaba casi un 1,2% y alcanzaba los 56,65 dólares. Estos movimientos están relacionados con el escenario internacional en torno a Venezuela.

En relación a la política energética, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sujetos a sanción, y que se mantendrán las restricciones sobre la exportación de crudo de ese país por tiempo indefinido. Según Europa Press, esta decisión forma parte de un plan destinado a la reconstrucción de la economía venezolana y busca afianzar su posición como un actor relevante en el suministro mundial de petróleo.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) publicó en sus redes sociales que inició negociaciones con el gobierno estadounidense para la venta de volúmenes de petróleo, dentro de lo que describe como relaciones comerciales que existían anteriormente. En un comunicado, la empresa explicó que estas transacciones mantienen “criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, al tiempo que busca “alianzas” nacionales e internacionales con el fin de fortalecer el desarrollo energético y contribuir a la estabilidad mundial.

En la esfera del Banco Central Europeo, el vicepresidente Luis de Guindos, cuyo mandato concluye el 31 de mayo, fue consultado acerca del futuro de la presidencia de la institución, hoy en manos de Christine Lagarde. Según declaraciones recogidas por Europa Press, De Guindos consideró “muy prematuro” abordar esta cuestión, dado que Lagarde cuenta con casi dos años por delante en el cargo, hasta el 31 de octubre de 2027.

El euro se intercambiaba al mediodía a 1,1677 dólares, reflejando la estabilidad relativa en el mercado de divisas. Estos indicadores configuran un panorama en el que las decisiones políticas de grandes potencias y los datos económicos internacionales continúan influyendo de forma notable en el comportamiento de las bolsas y el apetito inversor a nivel global.