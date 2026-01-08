Agencias

El Gobierno de EE. UU. asegura que 650.000 inmigrantes irregulares han sido deportados

Nueva York, 8 ene (EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que EE. UU. ha "arrestado, detenido y deportado a sus países de origen" a más de 650.000 inmigrantes irregulares "gracias" a la Administración de Donald Trump.

"Gracias al presidente Trump, tenemos a 2,6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650.000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen", anotó Noem en una conferencia de prensa en Nueva York.

La titular de Seguridad Nacional agregó que "los dos millones que se marcharon voluntariamente" tienen la "posibilidad para regresar a casa y volver (a Estados Unidos) algún día por la vía legal, para así tener la oportunidad de disfrutar del sueño americano". EFE

