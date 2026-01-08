Agencias

El déficit comercial de EEUU se desploma en octubre hasta los 25.166 millones, en mínimos de junio de 2009

El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos cerró octubre en los 29.350 millones de dólares (25.166 millones de euros), cifra que representa un retroceso del 39% respecto del mes anterior y la menor marca desde junio de 2009.

Según los datos del Departamento de Comercio, las exportaciones avanzaron un 2,6% en el mes y fueron un 12,1% superiores a las contabilizadas en octubre de 2024. En total, Estados Unidos vendió bienes y servicios por 302.015 millones de dólares (258.962 millones de euros).

De su lado, las importaciones bajaron un 3,2% en octubre, hasta arrojar un total de 331.366 millones de dólares (284.129 millones de euros), y fueron un 3,6% inferiores en comparativa interanual. Así, el déficit comercial norteamericano fue un 60,5% menor que doce meses atrás.

Las exportaciones se vieron condicionadas por el aumento de las ventas de servicios y de suministros industriales y materiales. De su lado, las de bienes de consumo y otro tipo de bienes cayeron. Después, se realizaron unas mayores compras al exterior de bienes de capital y de servicios, aunque se adquirieron menos suministros industriales y bienes de consumo.

El déficit comercial de bienes con China se redujo un 0,6% tras acabar octubre en los 14.937 millones de dólares (12.808 millones de euros), quedando por detrás de los 17.421 millones de dólares (14.938 millones de euros) de Taiwán y los 16.254 millones de dólares (13.937 millones de euros) de Vietnam.

Asimismo, el saldo negativo registrado con la Unión Europea se moderó un 53,7%, hasta los 7.956 millones de dólares (6.822 millones de euros).

