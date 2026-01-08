Agencias

El CAC 40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

Guardar

París, 8 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, cerró este jueves con una leve subida del 0,12 %, hasta los 8.243,47 puntos, en una sesión en la que tuvo notables ganancias el banco BNP Paribas, que subió el 3,51 %, contrarrestadas por la caída del fabricante automóvil Renault (-2,60 %).

De los 40 títulos de la plaza parisina, 26 cerraron en verde y 14, en rojo.

BNP Paribas encabezó las subidas después de una recomendación de compra de acciones emitida por el banco UBS.

Secundaron las subidas el grupo de bebidas Pernod Ricard y el gigante de la cosmética L'Óreal, que se revalorizaron el 2,78 % y el 1,94 %, respectivamente.

Renault cayó como consecuencia de diversos rumores acerca de que el grupo automovilístico francés podría no alcanzar sus objetivos de rentabilidad en 2026.

En rojo, también destacaron las caídas del grupo industrial Schneider Electric (-4,80 %) y de la siderúrgica ArcelorMittal, que se dejó un 2,80 %). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Francia recalca que Groenlandia no está a la venta: "No estamos en la era en la que Luisiana podía comprarse"

El jefe de la diplomacia francesa subraya que la isla ártica no puede ser objeto de transacción tras los intentos de la Casa Blanca de negociar formalmente su anexión, mientras Europa reafirma el respaldo a las autoridades danesas

Francia recalca que Groenlandia no

Aplazado por sexta vez el fallo sobre la paralización de un complejo contaminante en Túnez

Infobae

El Gobierno de EE.UU. asegura que 650.000 inmigrantes irregulares han sido deportados

Infobae

Detenido el patrón de una patera interceptada en La Unión por favorecimiento de la inmigración irregular

Siete ciudadanos de origen norteafricano, localizados en condiciones precarias en una embarcación rumbo a la costa murciana, reciben atención sanitaria tras ser rescatados, mientras la investigación desvela indicios de delitos cometidos por uno de los ocupantes

Detenido el patrón de una

La compañía austríaca Doppelmayr construirá en Ciudad de México el teleférico más largo del mundo

Infobae