El CAC 40 termina con una leve subida (+0,12 %) en una sesión liderada por BNP Paribas

París, 8 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, cerró este jueves con una leve subida del 0,12 %, hasta los 8.243,47 puntos, en una sesión en la que tuvo notables ganancias el banco BNP Paribas, que subió el 3,51 %, contrarrestadas por la caída del fabricante automóvil Renault (-2,60 %).

De los 40 títulos de la plaza parisina, 26 cerraron en verde y 14, en rojo.

BNP Paribas encabezó las subidas después de una recomendación de compra de acciones emitida por el banco UBS.

Secundaron las subidas el grupo de bebidas Pernod Ricard y el gigante de la cosmética L'Óreal, que se revalorizaron el 2,78 % y el 1,94 %, respectivamente.

Renault cayó como consecuencia de diversos rumores acerca de que el grupo automovilístico francés podría no alcanzar sus objetivos de rentabilidad en 2026.

En rojo, también destacaron las caídas del grupo industrial Schneider Electric (-4,80 %) y de la siderúrgica ArcelorMittal, que se dejó un 2,80 %). EFE