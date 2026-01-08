Agencias

El Banco de México valorará "ajustes adicionales" a la tasa de interés en 2026

Guardar

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- El Banco de México (Banxico) afirmó este jueves que en sus próximas reuniones valorará realizar "ajustes adicionales" a la tasa de interés, ahora en el 7 %, en las que considerará los efectos de todos los determinantes de la inflación de cara al objetivo general de un 3 %.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”, indicó en un documento.

La minuta corresponde a la reunión del 17 de diciembre, cuando la Junta de Gobierno rebajó la tasa de interés al 7 %, su decimosegundo recorte consecutivo y el cuarto de 25 puntos base, tras cuatro recortes de 50 puntos.

La inflación general en México cerró 2025 en el 3,69 %, por debajo del 4,21 % de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"La mayoría destacó que las expectativas de inflación de largo plazo provenientes de encuestas permanecieron relativamente estables", agregó.

Respecto del impacto sobre las perspectivas de inflación de las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del aumento de tarifas arancelarias en 2026, la mayoría consideró que se prevé que estos tengan efectos de una sola vez y de carácter transitorio sobre la inflación.

Por otro lado, el banco central anticipó que durante el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica en México se habrá mantenido "débil".

El documento señala que uno de los miembros de Banxico previó que para 2025 la economía solo habrá crecido un 0,3 % y, con ello, el desempeño de la actividad económica se ubicaría visiblemente por debajo del crecimiento anual de 1,8 % en promedio entre 2000 y 2019.

De acuerdo con el Inegi, el producto interior bruto (PIB) cayó el 0,2 % trimestral en el tercer trimestre de 2025.

La primera decisión sobre política monetaria de 2026 será el 5 de febrero. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los sindicatos médicos escenifican su unión y anuncian medidas "más intensas" para rechazar el Estatuto Marco

Portavoces de distintas organizaciones de profesionales de la salud han anunciado nuevas protestas conjuntas tras rechazar el borrador regulador de Sanidad, asegurando que la “confrontación” alcanzará un nivel nunca visto para exigir condiciones laborales específicas y acuerdos propios

Los sindicatos médicos escenifican su

VÍDEO: Page, sobre Venezuela: "Ni Maduro ni Trump. No estamos ante un nuevo orden mundial, es un desorden monumental"

El dirigente autonómico critica tanto a Nicolás Maduro como a Donald Trump, alerta sobre una peligrosa deriva internacional, condena el intervencionismo económico de Estados Unidos y denuncia condiciones políticas y sociales que calificó de preocupantes y alarmantes para el futuro

VÍDEO: Page, sobre Venezuela: "Ni

Argentina afirma que ahorró 2.440 millones de dólares por la reducción del empleo público

Infobae

SailGP y American Magic se unen para crear la primera base de entrenamiento a largo plazo de la liga en Florida

El centro de alto rendimiento de American Magic en Pensacola albergará la primera instalación permanente donde los equipos internacionales podrán acceder a tecnología de punta, programas especializados y recursos técnicos, con operación desde 2026 y acceso regulado por la organización

SailGP y American Magic se

El empleo formal en México subió 1,3 % en 2025 tras la creación de más de 278.000 puestos

Infobae