Agencias

Crew-11 regresará anticipadamente por enfermedad de astronauta antes de caminata espacial

Guardar

Washington, 8 ene (EFE).- La NASA confirmó este jueves que el Crew-11, conformado por astronautas de diversas nacionalidades, regresará anticipadamente a la Tierra, luego que uno de los miembros de la tripulación enfermara previo a realizar la primera caminata espacial del año.

La agencia espacial confirmó en una conferencia de prensa que planea tener el itinerario de regreso de la tripulación en las próximas 48 horas, anulando el plan inicial que era mantener al Crew-11 en el espacio hasta marzo del año en curso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El centrocampista Javi Hernández se va cedido del RCD Espanyol al CD Mirandés

Tras disputar solo dos encuentros de Copa del Rey durante la actual campaña, el jugador barcelonés probará suerte en otro destino de Segunda, después de destacar el pasado año en el Huesca y contar con pocos minutos en el Espanyol

El centrocampista Javi Hernández se

Agente ICE que mató a mujer en Mineápolis fue arrastrado por un coche en redada anterior

Infobae

Diego Pablo Simeone: "Las cosas que pasan en el campo se terminan dentro del campo"

El técnico argentino lamentó la eliminación frente al equipo merengue tras un encuentro igualado, afirmó que su conjunto generó suficientes oportunidades y aseguró que las polémicas con jugadores rivales quedan solo en el ámbito futbolístico

Diego Pablo Simeone: "Las cosas

Rego ve a Trump como la "mayor amenaza para la humanidad" y dice que busca "la destrucción del derecho internacional"

La ministra Sira Rego acusa a Donald Trump de perseguir el dominio global, responsabilizándolo de alimentar conflictos internacionales y de promover la agresión militar, mientras critica a Europa por consentir violaciones a los derechos humanos mediante inacción diplomática

Rego ve a Trump como

Agenda informativa multisoporte América para el viernes 9 de enero de 2026

Infobae