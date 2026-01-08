Colombia afirma que Trump reconoció que "le habían dicho algo completamente diferente" sobre Petro

Durante una conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, se abordó la información que el mandatario estadounidense había recibido previamente sobre su homólogo sudamericano, contexto en el que el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, afirmó que Donald Trump reconoció que “le habían dicho algo completamente diferente” de Gustavo Petro. Este intercambio se produjo tras una serie de tensiones diplomáticas y declaraciones públicas que marcaron las relaciones entre Washington y Bogotá en los últimos días. Según detalló Caracol Radio, Benedetti relató que el tono durante la charla fue positivo y que Trump admitió haber recibido información incorrecta acerca del presidente colombiano y las acusaciones de narcotráfico que circulaban sobre él y su administración.

El ministro Benedetti explicó ante Caracol Radio que después de los momentos de máxima tensión, que incluyeron acusaciones cruzadas y amenazas de posibles intervenciones, el gobierno colombiano optó por buscar una comunicación directa entre ambos presidentes. La decisión respondía a la percepción en Bogotá de que Donald Trump no contaba con datos fidedignos sobre Gustavo Petro. En palabras del propio ministro, “entendíamos que estaban engañando al presidente Trump en relación a la figura del presidente Petro”.

Durante la charla entre los líderes, el presidente colombiano presentó su historial en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con lo reportado por Caracol Radio, Petro puso sobre la mesa cifras derivadas del trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad colombianas y agencias de inteligencia estadounidenses. El objetivo era demostrar la cooperación bilateral y despejar las dudas sobre la labor del gobierno frente al crimen organizado. Benedetti subrayó que el mandatario sudamericano argumentó su posición basándose en datos y resultados concretos de incautaciones y operativos coordinados.

El mismo ministro reveló que la conversación entre Trump y Petro también incluyó referencias a la estrategia frente a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), especialmente en lo referente a las posiciones rebeldes cercanas a la frontera con Venezuela. Según señaló Benedetti a Caracol Radio, ambos gobiernos discutieron sobre la necesidad de “darle duro” a estos enclaves, aunque en ningún momento se trató la posibilidad de que Estados Unidos retirase a Petro, al propio Benedetti o a otros funcionarios de la lista ‘Clinton’ de sanciones relacionadas con el narcotráfico.

A finales de octubre de 2025, en el marco de un deterioro de las relaciones diplomáticas, el presidente estadounidense había incluido a Gustavo Petro, a su círculo más próximo —incluida la primera dama, de quien Petro se encontraba separado desde hacía varios años— y al ministro Benedetti en la mencionada lista ‘Clinton’. La medida, según había difundido Caracol Radio en su cobertura, respondía a supuestos vínculos de estos funcionarios con el narcotráfico, agravando el clima de desconfianza entre ambas naciones.

La comunicación directa entre Petro y Trump, relatada por Benedetti y publicada por Caracol Radio, se desarrolló en medio de una crisis agravada tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En esos días, Washington había amenazado públicamente con posibles intervenciones en otros países de América Latina, elevando la temperatura de la diplomacia regional. Tras el diálogo telefónico y la invitación extendida por Trump a Petro para una reunión en territorio estadounidense, las señales apuntaron a una moderación de los desencuentros, aunque los asuntos pendientes seguían marcando la agenda bilateral.

Fuentes consultadas por Caracol Radio precisaron que las acusaciones que motivaron la inclusión de Petro y colaboradores en la lista ‘Clinton’ no se discutieron con vistas a un posible levantamiento inmediato, a pesar de las aclaraciones y evidencias presentadas por la parte colombiana. Mientras tanto, la coyuntura abierta por la crisis venezolana y los temores de intervención mantenían la tensión, aunque la conversación entre los líderes de Estados Unidos y Colombia abrió canales para el diálogo después de los episodios de mayor enfrentamiento.

Según lo recabado en la misma emisora, las recientes revelaciones de Benedetti ponen de manifiesto la importancia de los contactos de alto nivel para esclarecer información y reducir las incertidumbres que rodean las relaciones entre ambos países. Los antecedentes —marcados por decisiones unilaterales, publicaciones oficiales y declaraciones públicas— continúan pesando sobre la mesa de trabajo común, sin que se vislumbren a corto plazo soluciones definitivas respecto a sanciones o al tratamiento de los temas de seguridad bilateral.

La cronología reciente, tal como reseñó Caracol Radio, se caracteriza por intercambios de señalamientos, acciones diplomáticas y la búsqueda, ahora reforzada, de instancias de diálogo para tratar tanto el combate al narcotráfico como la situación en las fronteras y la política de sanciones implementada por la administración estadounidense. La invitación formal de Trump a Petro para verse en Estados Unidos representa el siguiente capítulo en ese intento por rehacer los vínculos y aclarar posturas sobre temas que afectan a toda la región.